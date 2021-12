Posłowie wykluczeni przez COVID-19. Zakażeni chcą, ale nie mogą głosować zdalnie. „To irracjonalne”

Gdy PiS jednym głosem obroniło swój projekt ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii, na opozycję posypały się gromy. Okazało się bowiem, że w Sejmie nie było ośmiu posłów Koalicji Obywatelskiej. Jednak co najmniej dwóch posłów nie głosowało, bo wykryto u nich koronawirusa. To Maciej Lasek i Aleksander Miszalski. Jeszcze w poprzedniej fali pandemii, zgodnie ze zmienionym w marcu Regulaminem Sejmu, mieliby szansę oddać głos zdalnie. Tym razem nie mogli, choć liczby zakażeń są rekordowe, a na kwarantannie przebywa aż 780 tysięcy osób. To również rekord od początku pandemii.

Doniesienia o zakażeniach wśród polityków pojawiają się regularnie. Niedawno o pozytywnym wyniku swojego testu poinformował szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Wtedy na testy skierowano aż 65 posłów, którzy mieli z nim kontakt. Pod koniec października koronawirusa wykryto u posła Kukiz'15 Stanisława Tyszki, a na początku listopada u posłanki KO Kamili Gasiuk-Pichowicz i posła Polski 2050 Michała Gramatyki. Pytanie jednak, ilu posłów i posłanek nie poinformowało publicznie o wynikach swoich testów.

Witek odrzuciła wniosek Lewicy. „Wykluczanie posłów jest błędem”

Przez rosnącą liczbę zakażeń od połowy listopada posłowie mogą przetestować się w Sejmie. Pozytywny wynik wyklucza posła z głosowania, mimo że w kwestiach formalnych od marca ubiegłego roku nic się nie zmieniło. W Regulaminie Sejmu nadal jest art. 198a, który w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego czy stanu epidemii, umożliwia przeprowadzenie zdalnego posiedzenia. Decyzję podejmuje marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów. Jeszcze w lipcu marszałek Witek zapewniała, że choć podczas zdalnych głosowań były „tysiące nieudanych prób hakerskich”, to system jest bezpieczny i „cały czas udoskonalany”.

Przed trwającym posiedzeniem Sejmu Lewica prosiła marszałek Witek o dopuszczenie głosowania zdalnego. Wnioskował o to szef klubu Krzysztof Gawkowski. – Dostałem odpowiedź, że wniosek zostanie rozważony. Czyli tak jak zawsze, gdy się składa jakieś wnioski do pani marszałek albo na Konwencie Seniorów. Później rozważają, że wniosku nie biorą pod uwagę – stwierdza w rozmowie z Wprost polityk. – Uważam, że jeżeli są posłowie chorzy, to wykluczanie ich z posiedzenia ze względu na COVID-19 jest błędem. Jeżeli ktoś ma zaświadczenie o chorobie, to powinien być włączony dla niego tryb zdalny, a reszta powinna pracować na miejscu – podkreśla.

„To powinno być w interesie marszałek Sejmu, żeby umożliwić takie głosowania”

Poseł KO Maciej Lasek, u którego wykryto COVID-19, ubolewa, że nie mógł wziąć udziału w ostatnich głosowaniach. Również w tym, w którym opozycji zabrakło jednego głosu. – Myślę, że każdy, kto zarządza Kancelarią Sejmu, powinien mieć świadomość, że w apogeum czwartej fali powinno się uruchomić ponownie system zdalnego głosowania – oznajmia.

– Przecież to dotyczy tak samo opozycji, jak i partii rządzącej. Wirus nie wybiera, a po absencji ze strony posłów Zjednoczonej Prawicy widać, że tam też nie wszyscy są zdrowi. To powinno być w interesie marszałek Sejmu, żeby umożliwić takie głosowania – zauważa.

Również wiceprzewodnicząca klubu KO Katarzyna Lubnauer ocenia jednoznacznie, że osoby, u których stwierdzono COVID-19 lub są na kwarantannie, powinny mieć możliwość głosowania. – Nie zdalnego udziału w posiedzeniach, ale zdalnego głosowania, bo uważam, że hybrydowy Sejm przestaje być Sejmem – zaznacza.

– Kolejna sprawa to jest to, że obecne maszynki do głosowania już nie nadają się do głosowania. Widać nerwowych posłów, którzy po pięć razy naciskają na ekran, bo mają niesamowite opóźnienia. Nie wiadomo, czy skutecznie nacisnęliśmy, czy nie – dodaje posłanka.

– Nie jestem zwolennikiem zdalnego Sejmu, który wszystkim pozwala zdalnie głosować. Głosowanie zdalne ma jedną wadę, bo my nie wiemy tak naprawdę, kto głosuje. Dlatego powinno ono być rzadką możliwością – tłumaczy Lubnauer. I przestrzega, że obecna sytuacja może skończyć się tym, że posłowie będą unikać testów na koronawirusa.

Jednak nie tylko przed trwającym posiedzeniem Sejmu posłowie upominali się o możliwość zdalnego głosowania. Podobny wniosek pojawił się także podczas listopadowego posiedzenia, gdy w Sejmie nie mógł się pojawić poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. Jak opisywał, „dyplomatyczne »spadaj«” dostał od marszałek Witek na papierze do swojej poselskiej skrzynki, więc nie mógł nawet odebrać pisma. Oburzał się, że Ministerstwo Zdrowia zaleca pracę zdalną, a Sejm „ma to w głębokim poważaniu”.

Zdalne głosowania? Konstytucjonalista jest sceptyczny

Politycy opozycji podkreślają, że od wykluczonych dzisiaj przez COVID-19 posłów może zależeć sejmowa większość. To jednak nie przekonuje konstytucjonalisty profesora Marka Chmaja, który do zdalnych głosowań nastawiony jest sceptycznie. – Uważam je za rażąco sprzeczne z konstytucją – stwierdza. – Jeżeli posłowie chorują, to jest przecież rachunek prawdopodobieństwa, równie często będą chorować posłowie władzy, jak i opozycji. Nie znajdują uzasadnienia dla głosowania online, ponieważ stoję na gruncie konstytucji. Posłowie głosują na posiedzeniu, w obecności przynajmniej połowy składu izby – mówi profesor.

– Co więcej, Internet nigdy nie dam nam odpowiedź, kto po drugiej stronie naciska przycisk – podkreśla. Ekspert sugeruje, żeby poszukać konsensusu, zastanowić się nad głosowaniami w gmachu Sejmu lub wprowadzeniem innych „dobrych obyczajów parlamentarnych”. Choćby takich, że w przypadku nieobecności posła z opozycji, nie głosuje jeden poseł z obozu rządzącego. – Ale Sejm może podejmować decyzje nawet w sytuacji, kiedy tylko 230 posłów uczestniczy w głosowaniu – zaznacza profesor.

Czy podczas najbliższych głosowań cokolwiek się zmieni? Zapytaliśmy w Centrum Informacyjnym Sejmu, dlaczego zakażonym posłom uniemożliwiono głosowanie zdalne, a także czy w najbliższym czasie posłowie będą mogli uczestniczyć zdalnie w posiedzeniach. Wciąż jednak nie dostaliśmy odpowiedzi.

