Przypomnijmy, że multimilioner Jeffrey Epstein był oskarżany o to, że kilkanaście lat temu korzystał z usług seksualnych nieletnich dziewcząt. W jego rezydencjach na Manhattanie i na Florydzie miało dochodzić do aranżowanych przez niego spotkań z nastolatkami. Sprawa Epsteina ciągnie się od lat. Biznesmen w latach 2007-2008 uniknął jednak więzienia, zawierając ugodę. Przyznał się do części zarzutów, m.in. do podżegania do prostytucji i został wpisany do rejestru przestępców seksualnych. Miał zasądzone także 13 miesięcy aresztu, ale ugoda pozwalała mu na wychodzenie do pracy przez sześć dni w tygodniu.

Jeffrey Epstein w sierpniu 2019 roku popełnił samobójstwo, co jednak nie kończy jego sprawy. Niedawno zaczął się proces Ghislaine Maxwell oskarżanej przez wiele kobiet o rekrutowanie ich i zmuszanie do seksu z multimilionerem i innymi wpływowymi mężczyznami.

Jeffrey Epstein odwiedzał Billa Clintona w Białym Domu? Wyciekł dziennik

Teraz na światło dzienne wychodzą nowe informacje. „Daily Mail” dotarł do dziennika, z którego wynika, że w latach 1993-1995 Jeffrey Epstein pojawił się w Białym Domu 17 razy. Media już wcześniej donosiły, że multimilioner miał świetne kontakty z Billem Clintonem, Donaldem Trumpem, czy brytyjskim księciem Andrzejem, jednak publikacja, którą przedstawia serwis pokazuje szczegóły kontaktów.

Jak czytamy, pierwsza wizyta Epsteina w Białym Domu miała miejsce już 25 lutego 1993 roku, czyli zaledwie miesiąc po inauguracji Clintona. Dzienniki wizyt ujawniają, że na początku prezydentury Clintona, Epstein zjawił się w Białym Domu 17 razy, z czego trzy razy złożył po dwie wizyty tego samego dnia. Choć „Daily Mail” nie precyzuje, że za każdym razem Epstein widywał się z Billem Clintonem, serwis sugeruje, że Epstein wizytował tę część Białego Domu, którą tradycyjnie zajmował Clinton.

Bill Clinton latał odrzutowcem Epsteina

Epstein miał się pojawiać w Białym Domu głównie na zaproszenie Roberta Rubina – jednego z najbardziej zaufanych doradców Clintona, a później sekretarza skarbu USA. Epstein miał również uczestniczyć w przyjęciach w Białym Domu, podczas których przekazywał pokaźne czeki na działalność społeczną. Podczas jednej z takich imprez sfotografowano go w towarzystwie Billa Clintona i Ghislaine Maxwell.

Według raportu, w przypadku kilku wizyt grafik Clintona wskazywał, że nie było go w tym czasie w Białym Domu. Sam Clinton także wielokrotnie odcinał się od bliskich powiązań z Epsteinem, tłumacząc, że nie miał pojęcia o działaniach, jakich podejmował się multimilioner. „Daily Mail” zaznacza w swoim tekście, że oprócz wizyt w Białym Domu, Epstein miał również udostępniać Clintonowi swój prywatny odrzutowiec. „W 2002 i 2003 roku prezydent Clinton odbył w sumie cztery podróże samolotem Jeffreya Epsteina: jedną do Europy, jedną do Azji i dwie do Afryki, które obejmowały przystanki związane z pracą Fundacji Clintona” – głosi oświadczenie otoczenia Clintona. „Daily Mail” podaje, że lotów takich miało być co najmniej 26.

