Niełatwe sześć lat Władysława Kosiniaka-Kamysza. „Nie ma sprytu politycznego okraszonego cynizmem”

– To największe wyróżnienie dla działacza. Młode pokolenie przebiło dzisiaj szklany sufit, wypełniło wolę wyborców – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz sześć lat temu, gdy przejmował stery w Polskim Stronnictwie Ludowym.

Zmiana przywództwa nastąpiła w trudnym dla ludowców momencie, tuż po wyborach parlamentarnych i przejęciu władzy przez PiS. Wynik okazał się dużym rozczarowaniem. Stronnictwo uzyskało zaledwie 5,13 proc. głosów (najmniej od 1989 r.), i ledwo prześlizgnęło się nad progiem wyborczym. Po ośmiu latach współrządzenia z Platformą, partia musiała znaleźć dla siebie nowe miejsce po stronie opozycji.

Nowe PSL

Kosiniak-Kamysz zapowiadał jednoczenie szeregów i „odnawianie więzów, które może zostały gdzieś nadszarpnięte”. Obiecywał, że „z całą determinacją” będzie chciał „gromadzić wokół PSL organizacje pozarządowe i ruchy społeczne”. Polityk wskazywał na potrzebę zmian i roztaczał wizję nowego. – „Ludowy” nie znaczy tylko „wiejski”, znaczy też „powszechny”. I takie będzie PSL – mówił. Jednocześnie podkreślał, że „nie wyprowadzi sztandaru PSL”.

Kosiniaka-Kamysza jako lidera PSL dobrze ocenia prof. Ewa Marciniak, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. – Jego wypowiedzi i działania, oczywiście skromne jak na możliwości małej partii opozycyjnej, cechuje zrównoważenie intelektualne, ideowe i polityczne. Tak, jak czasami dwa nazwiska równoważą energię człowieka, tak u Kosiniaka-Kamysza aktywność polityczna jest równoważona jego energią w tych trzech wymiarach – mówi w rozmowie z „Wprost” ekspertka.

Wzloty i upadki

Prof. Marciniak zwraca też uwagę na „duży poziom kooperacyjności” lidera PSL. Jako prezes w dużej mierze musiał koncentrować się na przebudowie partii i poszukiwaniu nowych sojuszników. Na początku 2018 r. po odejściu Mieczysława Baszki do PiS, klubowi parlamentarnemu groził rozpad. Udało się go jednak uratować dzięki wsparciu Michała Kamińskiego z Unii Europejskich Demokratów. Chwilę później PSL i UED połączyły siły i powołały klub, w którym znaleźli się wszyscy przedstawiciele obu partii. Ten sojusz trwa do dziś.

W wyborach samorządowych w 2018 r. PSL wystartowało samodzielnie. W wyborach do sejmików uzyskało trzeci wynik w skali kraju (12,07 proc.), co przełożyło się na 70 mandatów i pozwoliło na współrządzenie w połowie województw. Z kolei w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. startowali w ramach Koalicji Europejskiej z PO, Nowoczesną i Zielonymi (zdobyli trzy mandaty). Ale już zaraz po wyborach lider PSL przyznał w TVN24, że „za dużo było ideologii i skrętu w lewo, niepotrzebne było wzięcie na sztandary różnych spraw ideologicznych, np. karty LGBT”. Korekta nastąpiła szybko. „Jesteśmy partią konserwatywną, jeśli ktoś ma szanse uszczknąć coś PiS, to właśnie my, ale żeby to się udało, musimy być po tej samej stronie, musimy bronić tych samych wartości i tradycji co PiS” – przekonywał w lipcu w rozmowie z „Newsweekiem” prezes PSL.

Jednak ta współpraca jeszcze długo odbijała się Kosiniakowi-Kamyszowi czkawką. Nieraz musiał tłumaczyć, że nie jest „tęczowym Władkiem” jak nazywali go politycy PiS i TVP. Wypominali mu to też w kampanii prezydenckiej, która mimo dobrego startu i sporych nadziei, zakończyła się dla niego dotkliwą porażką (zdobył zaledwie 2,37 proc. głosów).

Polityczne centrum

Wobec tego nie pozostało ludowcom nic innego jak umoszczenie się w centrum sceny politycznej. PSL zacieśniło współpracę z UED i powołało do życia Koalicję Polską. Twór wzmocnili dwaj wyrzuceni z Platformy konserwatyści: Marek Biernacki i Jacek Tomczak, a także Radosław Lubczyk (wcześniej w Nowoczesnej). W końcu do koalicji dołączył Kukiz’15. Wszystkie te ruchy sprawiły, że w wyborach parlamentarnych koalicja zdobyła 8,55 proc. głosów. Współpraca z Pawłem Kukizem, delikatnie mówiąc, do najprostszych nie należała i zakończyła się po roku.

Niedawno klub poszerzył się o kolejnych dwóch konserwatywnych polityków. W wakacje dołączyli do niego wyrzucony z Platformy poseł Ireneusz Raś i senator Kazimierz Michał Ujazdowski (należał do klubu KO, ale był niezależny). Obaj politycy podpisali razem z Kosiniakiem-Kamyszem deklarację o budowie „silnego centrum na rzecz dobrego państwa”.

– To wszystko świadczy o zdolności Kosiniaka-Kamysza do zawierania koalicji. To jest bardzo ważne dla polityka, a zwłaszcza dla polityka, który stoi na czele małej formacji – wskazuje prof. Marciniak.

„Kosiniak-Kamysz nie ma sprytu politycznego”

Politolożka zwraca jednak uwagę na pewne niespójności wizerunku Kosiniaka-Kamysza z utrwalonym przez ostatnie 30 lat profilem PSL jako partii obrotowej, która potrafi uczestniczyć w różnego rodzaju grach politycznych. – Moim zdaniem on nie ma sprytu politycznego okraszonego niejednokrotnie cynizmem. W społecznym obrazie PSL jest partią, która gdzieś zawsze się do czegoś „załapie”, a on takich cech nie ma. To jest też człowiek miasta, a stoi na czele partii ludowej, więc tutaj też niespójność wyraźnie się rysuje, chociaż on bardzo mocno stara się rozumieć środowiska wiejskie, rolników – mówi.

W poszukiwaniu nowych wyborców

Jednak w ostatnich latach duża część tradycyjnego elektoratu PSL odpłynęła do PiS. Trzon nadal stanowią rolnicy i z nich ludowcy nie zamierzają rezygnować, ale wyzwaniem jest przebicie się do nowych grup. W czasie pandemii ludowcy angażowali się w pomoc przedsiębiorcom z branż dotkniętych restrykcjami. Przygotowali między innymi wzór pozwu zbiorowego. W odpowiedzi na „Polski ład” przedstawili „Plan dla Polski”. Program opiera się na trzech filarach: propozycjach dotyczących systemu ochrony zdrowia, wsparciu dla młodych, przede wszystkim w obszarze mieszkalnictwa, oraz ułatwieniach dla przedsiębiorców. Sporo mówią też o ekologii. Sadzili drzewa, przestrzegali przed smogiem czy postulowali upowszechnienie recyklingu (w ramach pakietu „Zdrowa zielona Polska”). Propozycje te mają przyciągnąć mieszkańców mniejszych miast i właśnie przedsiębiorców.

Mają tu jednak sporą konkurencję. W tych pierwszych celuje Polska 2050, o drugich zabiega Konfederacja, a do gry o wiejski i małomiasteczkowy elektorat wkracza AgroUnia.

Ludowcy są aktywni, niemal codziennie organizują konferencje prasowe, zabierają głos w bieżącej debacie. Jednak pozycjonowanie się w centrum sceny politycznej, nawoływanie do spokojnej debaty i umiarkowany przekaz sprawiają, że trudno im utrzymać zainteresowanie mediów.

Małe radości

W takich realiach każdy sukces cieszy. Chwilę chwały ludowcy mieli, gdy zaproponowany przez nich kandydat, dzięki uzyskaniu szerokiego poparcia, został wybrany na Rzecznika Praw Obywatelskich. Morale ludowców podbudowały też wygrane w przedterminowych wyborach lokalnych, które obywały się latem. W Warlubiu wójtem został były poseł Eugeniusz Kłopotek. Kandydaci PSL wygrali w gminie Malczyce na Dolnym Śląsku i Drobinie na Mazowszu. Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił też sukces partii po zwycięstwie Stanisława Kuropatwy w małopolskich Ciężkowicach, choć ten później miał o to „wielki żal” do lidera, bo do partii nie należy (współpracował z nią w radzie powiatu).

Marzenia o chadecji

O kolejnych wyborach ludowcy myślą pragmatycznie. Samodzielny start Koalicji Polskiej nie daje raczej nadziei na wejście do Sejmu. PSL jest zwolennikiem startu opozycji w dwóch blokach: centrowym i lewicowym. Pod koniec września w rozmowie z Polsat News Kosiniak-Kamysz wykluczył start z jednej listy razem z Platformą Obywatelską.

– PSL pokazuje, że ma ambicje być nowoczesną partią chadecką o umiarkowanym charakterze, a nie partią chłopską, ludową. Wyborcy oczekują partii wyrazistych, które rozpychają się na scenie jak PiS i PO, a PSL gdzieś tak trochę drepcze w ogonie, zawsze na granicy przekroczenia progu wyborczego w sondażach. Ale szczęśliwie dla nich ciągle ma reprezentację parlamentarną czyli jakiś ograniczony, ale jednak wpływ na politykę. I uważam że jest to w dużej mierze zasługa Kosiniaka-Kamysza – ocenia prof. Marciniak.

Co dalej?

– Jeżeli PSL spróbuje zbudować sojusz z Gowinem i Hołownią to myślę, że są w stanie uzyskać porządny dwucyfrowy wynik w wyborach – zwraca uwagę prof. Marciniak.

Politycy PSL zapewniają, że pozycja Władysława Kosiniaka-Kamysza w partii jest niezagrożona i w czasie sobotniego kongresu najpewniej zostanie ponownie wybrany prezesem.

