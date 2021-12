Niemcy budują IV Rzeszę? „Myślę, że to sprowokowało Kaczyńskiego. Z Scholzem będzie trudniej niż z Merkel”

„Wprost”: Jak odebrano za Odrą słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego o budowaniu IV Rzeszy przez Niemcy?

Ryszard Galla: Nie mam jeszcze takiej informacji, ale w ubiegłym tygodniu uczestniczyłem w spotkaniu prezydium bilateralnej Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej z ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec – i ambasador w swoich pierwszych słowach powiedział o nowej umowie koalicyjnej.

Napisano w niej, że Niemcy będą pracować nad skierowaniem Unii na tory prowadzące do stworzenia federalnego państwa…

W dużej mierze na wzór niemiecki.

I myślę, że to sprowokowało prezesa Kaczyńskiego do użycia sformułowań o „IV Rzeszy” i państwach kolonialnych w Europie. Ambasador powiedział jednak, że mówiąc o federalizacji, Niemcy mają na myśli styl podobny do obowiązującego w Niemczech – federalny rząd, ale landy pozostają autonomiczne i mają dużo swobody w działaniu.

Podejrzewam, że to jest kierunek, który chciałyby przyjąć Niemcy. W niektórych obszarach, na które zgodziłyby się pozostałe kraje – w tym Polska – bylibyśmy jedną wspólnotą europejską.

Wydaje mi się, że już teraz są takie obszary, wskazuje je również Polska, w których UE powinna zajmować jednoznaczne stanowisko i pełnić funkcję przewodnika.

To m.in. bezpieczeństwo i kwestie ochrony granic. Patrz: sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Kolejny temat to polityka energetyczna.