Waldemar Pawlak wraca do gry. Emocjonujące wybory przewodniczącego Rady Naczelnej PSL

W sobotę w Warszawie odbył się kongres wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, w czasie którego delegaci wybrali najważniejsze organy partyjne na kolejną kadencję. Prezesem ponownie został Władysław Kosiniak-Kamysz, który otrzymał 742 głosy. Z kolei jego rywala – posła Stefana Krajewskiego, poparło 87 osób. – Bardzo dziękuję za każdy oddany głos, za zaufanie, za wsparcie. Po sześciu latach dostać takie wsparcie (...), to dla mnie ogromny zaszczyt – mówił Kosiniak-Kamysz po ogłoszeniu decyzji. Wybór prezesa nie był zaskoczeniem. Przed kongresem ludowcy podkreślali, że pozycja Kosiniaka-Kamysza jest niezagrożona.

Kongres PSL. Czterech kandydatów na przewodniczącego Rady Naczelnej

O wiele większe emocje wzbudził za to wybór przewodniczącego Rady Naczelnej. To ciało pełniące funkcję nadzorczą i doradczą, ale ma duże znaczenie, bo w każdej chwili może odwołać prezesa. Kilka dni temu Onet poinformował, że o funkcję szefa organu będzie ubiegał się były premier i były prezes partii Waldemar Pawlak. Wywołało to poruszenie wśród działaczy, bo przez część z nich był uznawany za zwolennika bliższej współpracy z PiS. Sam Pawlak powiedział w rozmowie z RMF, że „nikt z młodą gwardią PSL-u nie będzie konkurował”. Wskazał też, że „trzeba wyjść poza toksyczny związek PiS-u i PO”.

Oprócz niego w wyborach na przewodniczącego Rady Naczelnej wystartowali Dariusz Klimczak, jeden z najbliższych współpracowników Kosiniaka-Kamysza, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, a także poseł Andrzej Grzyb. Ten ostatni nie był przed kongresem wymieniany w gronie kandydatów, choć działacze namawiali go do startu.

Rozstrzygnięcie w drugiej turze

Szefa Rady nie udało się jednak wyłonić w pierwszym głosowaniu. Pawlak otrzymał 255 głosów, drugi był Klimczak z wynikiem 235, i to oni weszli do drugiej tury. Zgorzelskiego poparło 226 delegatów, a Grzyba – 92. Drugie głosowanie wygrał Pawlak i to on został przewodniczącym. Na byłego premiera wskazało 408 delegatów. Walka była jednak wyrównana - Klimczak otrzymał bowiem 373 głosów.

