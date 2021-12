Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu BBC. „Powinniśmy wybudzić się z drzemki właśnie teraz”

Wywiad z Mateuszem Morawieckim został wyemitowany w sobotę na antenie BBC World. Rozmowa, przeprowadzona 26 listopada w Londynie, dotyczyła sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, działań Rosji i relacji Polski z Unią Europejską. Polski premier podkreślał, że sprawcą kryzysu migracyjnego jest Aleksander Łukaszenka, ale ma on swojego „sponsora, mocodawcę” na Kremlu.

Mateusz Morawiecki w BBC: Powinniśmy wybudzić się z drzemki

– Wszystkie elementy układanki razem wzięte nie przedstawiają zbyt dobrego obrazu. Istnieje zagrożenie dla Ukrainy, gromadzenie wojsk wokół Ukrainy, presja poprzez wszystkie kanały związane z energetyką, w szczególności ceny gazu i ropy – wyliczał Morawiecki. Według szefa rządu „Rosja jest bardzo dobra w propagandzie i zwiększa swoją propagandę bardzo mocno w tych dniach”. – Próbuje wywierać ogromną presję na Unię Europejską, aby się rozpadła – uważa Morawiecki.

Premier podkreślił, że Europa powinna „wybudzić się z geopolitycznej drzemki”, bo niedługo Rosja może wywołać kolejne kryzysy. – Powinniśmy wybudzić się z tej drzemki właśnie teraz, ponieważ nie jest jeszcze za późno na działanie. Złe rzeczy mogą wydarzyć się na przykład na Ukrainie lub może pojawić się kolejny ogromny problem migracyjny dla całej Europy – zwracał uwagę Morawiecki i wskazał, że do Europy mogą próbować przedostawać się Afgańczycy. – Widzimy, że Łukaszenka i jego mocodawca otwierają teraz nowe szlaki dla nielegalnej imigracji – powiedział. Szef rządu zaznaczył, że „Polska jest nie tylko solidnym członkiem UE, ale mamy w pewien sposób lepszy dostęp do wiedzy na temat tego, co dzieje się na Białorusi, Ukrainie, w Rosji, dzięki czemu możemy być swego rodzaju ostrzeżeniem”.

Polexit? „To jest duża przesada”

Morawiecki był też pytany o to, czy jest przesada w głosach sugerujących, że mogłoby dojść do polexitu. – To jest duża przesada. Tego typu dyskusje wywołuje i kształtuje nasza opozycja, która ma prawo do wyrażania swoich poglądów, ale w rzeczywistości Polska jest członkiem Unii Europejskiej, Polska pozostaje członkiem Unii Europejskiej i wierzę, że jesteśmy głosem zdrowego rozsądku – oświadczył.

