Adrian Zandberg nie wytrzymał po słowach Cezarego Tomczyka. „Typowa Platforma”

Dyskusja w programie „7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET” toczyła się m.in. wokół tematu wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19 w Polsce. Prowadzący Andrzej Stankiewicz przywołał słowa Donalda Tuska, który stwierdził, że „Duda i Morawiecki zachowują się właściwie jak antyszczepionkowcy”. Wskazał jednak, że także lider Platformy Obywatelskiej nie zabrał jednoznacznego stanowiska w sprawie obowiązku szczepień.

Tomczyk: Nie ma w Polsce przyzwolenia na obowiązkowe szczepienia

Głos w imieniu lidera ugrupowania zabrał Cezary Tomczyk. – Jeżeli chodzi o obowiązkowe szczepienia, to nie ma absolutnie przyzwolenia w Polsce – stwierdził. Dopytywany, czy to znaczy, że on by takiego rozwiązania nie poparł, Tomaczyk odpowiedział: „Nie, ja jestem za tym, żeby się absolutnie wszyscy w Polsce zaszczepili. Ale jeśli wiemy, że dziś się 50 proc. społeczeństwa nie zaszczepiło, to nawoływanie do tego byłoby populizmem, bo to się nie stanie”. Na słowa Tomczyka z kpiną zareagował Adrian Zandberg:

Typowa Platforma. Sprawdźmy sondaże i zobaczmy, czy się opłaca. Ludzie umierają, trzeba odwagi

Nowa Lewica chce obowiązkowych szczepień

W niedzielę Nowa Lewica i jej koalicjanci z klubu zaprezentowali projekt ustawy wprowadzającej obowiązek szczepień w Polsce dla osób dorosłych. W przypadku odmowy przyjęcia preparatu przeciwko COVID-19, na daną osobę nakładana byłaby grzywna. – Miliony Polek i Polaków nie są lekarzami. Nie są naukowcami. Spychanie na nic decyzji, czy się zaszczepić, czy nie, jest po prostu nierozsądne – mówił Adrian Zandberg w trakcie konferencji prasowej.

Według projektu obligatoryjnie powinni być wyszczepieni pracownicy opieki zdrowotnej, DPS-ów, szkół oraz żłobków. – To nasze jednoznaczne, daleko idące stanowisko – mówił Czarzasty. Wicemarszałek Sejmu wskazał, że takie regulacje planuję Austriacy czy Niemcy z nowym kanclerzem.

Czytaj też:

Nowe doniesienia o wariancie omikron. „Powoduje reinfekcje około 2,4 razy częściej”