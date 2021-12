Szykuje się wielki powrót Hanny Gronkiewicz-Waltz? „Zgłaszam gotowość”

Na początku 2022 roku wygasają sześcioletnie kadencje większości członków Rady Polityki Pieniężnej. To organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego, którego zadaniem jest coroczne ustalanie założeń i realizacja polityki pieniężnej państwa. Rada ustala miedzy innymi wysokość podstawowych stóp procentowych. Po trzech jej członków wybierają prezydent, Sejm i Senat. Przewodniczący senackiej komisji budżetu i finansów państwowych Kazimierz Kleina poinformował, że senatorowie mają czas do 23 grudnia na zgłaszanie kandydatów. Pod każdą kandydaturą koniczne jest zebranie co najmniej siedmiu podpisów.

Hanna Gronkiewicz-Waltz: Zgłaszam swoją gotowość

Kandydowania na członka Rady z ramienia Senatu nie wyklucza Hanna Gronkiewicz-Waltz. Na antenie radia TOK FM powiedziała jednak, że nie otrzymała jeszcze takiej propozycji. Była prezydent Warszawy i była prezes Narodowego Banku Polskiego była też o to pytania w sobotę w TVN24. – Zgłaszam swoją gotowość – zadeklarowała.

– Musimy pamiętać o tym, że jak jest 10 członków (Rady Polityki Pieniężnej – red.), to wystarczy, żeby było sześciu innego zdania, niż prezes, i wtedy przegłosują nawet prezesa – wyjaśniała. Na stwierdzenie prowadzącego rozmowę Marcina Zaborskiego, że trudno będzie znaleźć sześć głosów, odpowiedziała, że „trzech widać na horyzoncie, bo oni jednak przyznali się, że za późno zdecydowali o podwyższeniu stóp procentowych”.

W przeszłości była prezesem NBP

Gronkiewicz-Waltz pełniła funkcję prezesa Narodowego Banku Polskiego w latach 1992–2001, a w latach 1998-2001 była przewodniczącą Rady Polityki Pieniężnej. Po odejściu z NBP była wiceprezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (do 2004 r.). Z kolei w 2006 r. została wybrana na prezydenta Warszawy i pełniła tę funkcję przez trzy kadencje.

