PiS wychodzi z sondażowego dołka? Mocno traci Szymon Hołownia

Wirtualna Polska pokazała wyniki sondażu United Surveys, z którego wynika, że Prawo i Sprawiedliwość wciąż jest na prowadzeniu z wynikiem 32,1 proc. Co ciekawe, jest to wzrost o 1,5 pkt. procentowego względem poprzedniego sondażu. W ostatnich tygodniach PiS zaliczało w różnych sondażach znaczące spadki. Tymczasem, pojawia się dla partii nadzieja na odbicie negatywnego trendu.

Choć wokół działań partii Jarosława Kaczyńskiego narastają konflikty, ugrupowanie widocznie nie traci rozpędu. W ostatnich dniach szeroko komentowana jest sprawa wiceministra sportu Łukasza Mejzy, któremu WP zarzuca, że w latach 2020-2021 miał oferować rodzicom nieuleczalnie chorych dzieci terapie rzekomo ratujące życie.

Najnowszy sondaż. KO ze wzrostem, Szymon Hołownia traci

Pozytywne informacje może odnotować także Koalicja Obywatelska, na którą głos oddałoby 23,7 proc. ankietowanych. To wzrost o 2 punkty procentowe. Na trzecim miejscu znalazła się Polska 2050 Szymona Hołowni, notując jednak mocny spadek. Na partię Hołowni chce głosować 10,6 proc. respondentów, co daje 2,7 pkt. procentowego mniej niż w poprzednim badaniu pracowni.

Poza podium uplasowała się Lewica z poparciem na granicy 7,8 proc. Konfederacja odnotowała z kolei 6,7 proc., a Polskie Stronnictwo Ludowe 5,7, co dla tej formacji jest bardzo dobrą nowiną. W ostatnich sondażach ludowcy oscylowali na granicy progu wyborczego lub wręcz go nie przekraczali, tracąc szansę na dostanie się do Sejmu kolejnej kadencji. Jak wynika z sondażu, aż 13,4 proc. badanych to osoby niezdecydowane, na kogo chcą oddać swój głos. Sondaż United Surveys dla WP został przeprowadzony 3 grudnia 2021 roku na grupie 1000 ankietowanych.

