Antyunijna grafika i autorski komentarz Patryka Jakiego. Potem kpiny z europosła. „Kiedy składasz mandat?”

W ostatni weekend europoseł Solidarnej Polski Patryk Jaki zamieścił na Facebooku grafikę autorstwa Cezarego Krysztopy, będącą komentarzem do bieżących wydarzeń. Na grafice przedstawiono polskiego żołnierza, stojącego na granicy (świadczyć ma o tym charakterystyczny słupek, to też nawiązanie do wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej), a w jego plecy wbite są trzy noże. Każdy z nich ma jednak inną rękojeść, przedstawiającą: flagi Niemiec i Francji oraz flagę europejską.

„Wiecie co... To może wy już lepiej nie pomagajcie.”.. – brzmi wypowiedź tak ugodzonego żołnierza z grafiki. Patryk Jaki, publikując ją, dopisał od siebie:

„I słusznie podnoszony przez Państwa suplement. Noże symbolizują zatrzymanie Polsce środków, kiedy broniła granic całej UE. I to prawda brakuje tam jeszcze jednego: naszej opozycji”.

Kpiny z Patryka Jakiego po grafice z żołnierzem i UE. „Kiedy składasz mandat posła?”

Takie przedstawienie sprawy przez aktywnego europosła, który pobiera pensję za reprezentowanie Polski w PE, szybko zwróciło uwagę nie tylko polityków opozycji, ale i dziennikarzy. Bartosz Wieliński z „Gazety Wyborczej” dopytywał:

„Hejka Patryk. Skoro udostępniasz taki paszkwil, wg którego UE wbija nóż w plecy polskim żołnierzom, to kiedy składasz mandat posła do Parlamentu Europejskiego? Nie jesteś chyba miękiszonem, co?”.

Poseł PO Cezary Tomczyk uderzał w podobne tony, tweetując: „I kasa z europarlamentu… Wie Pan co… To może lepiej niech już Pan nic nie mówi…”. Z kolei Radosław Sikorski, także europoseł, zastanawiał się:

„Rad bym wiedzieć, dlaczego dr Patryk Jaki uważa, że ochrona granicy uprawnia do łamania traktatów. Czy Grecji lub Włochom – które mają większe wyzwania migracyjne – też wolno upartyjnić wymiar sprawiedliwości? Naprawdę chciałbym prześledzić rozumowanie, jeśli to właściwe słowo”.

