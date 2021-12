Stany Zjednoczone zbojkotują zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie. Oficjalne stanowisko rządu USA

Amerykańskie media podają, że USA postanowiło zbojkotować zbliżające się zimowe igrzyska olimpijskie. Impreza sportowa ma odbyć się w Pekinie i w związku z tym sprawa ma charakter dyplomatyczny.

Zimowe IO w Pekinie. Stany Zjednoczone zdecydowały się na bojkot

Co to oznacza w praktyce? Do stolicy Chin nie udadzą się na pewno przedstawiciele amerykańskiego rządu. Chcą w ten sposób zamanifestować sprzeciw wobec łamania praw człowieka w Państwie Środka. Nie ma natomiast żadnych obaw co do tego, że w igrzyskach nie wystąpią amerykańscy sportowcy. Ci wezmą udział w wielu konkurencjach. Jen Psaki, rzecznik sportowa Białego Domu, zapewniła, że zawodnicy będą mieli pełne wsparcie ze strony państwa.

– Rząd prezydenta Bidena nie wyśle żadnego dyplomaty ani innych krajowych reprezentantów na zimowe igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie w Pekinie. Ma to związek z faktem, że w Chinach łamane są prawa człowieka, a także popełnia się zbrodnie przeciw ludzkości – powiedziała Jen Psaki, cytowana przez portal insidethegames.biz.

Chiny odpowiedzą USA na bojkot zimowych IO

Z kolei rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (cytowany przez agencję Kyodo) zapowiedział, że jeśli Stany Zjednoczone rzeczywiście zdecydują się na taki ruch, muszą liczyć się z odwetem. Nie skonkretyzował jednak, co dokładnie miał na myśli.

USA to nie jedyny kraj, który planuje postąpić w ten sposób. Bojkot dyplomatyczny zimowych igrzysk rozważają też rządy Wielkiej Brytanii oraz Kanady. Niewykluczone, że podobnie zachowa się również Australia. Z kolei Litwa opowiedziała się za podobnym ruchem na forum europejskim.

