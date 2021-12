Biden pominął Polskę w konsultacjach przed rozmową z Putinem. Europoseł PiS: Z poprzednim prezydentem USA byłyby konsultacje

Według komunikatu Białego Domu, Joe Biden po rozmowie z Władimirem Putinem ma skontaktować się z przywódcami Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Prezydent USA konsultował się z sojusznikami z Europy także przed rozpoczęciem kolejnej rundy rozmów z Władimirem Putinem. Joe Biden nie rozmawiał jednak z polskimi władzami ani przed, ani po spotkaniu z prezydentem Rosji.

Posłanka KO Izabela Leszczyzna oceniała w TVN24, że jednym z powodów, przez który Polska jest pomijana, jest fakt, że PiS ma „umiejętność obrażania przywódców państw zanim zostaną powołani na swój urząd”. – Tak było z prezydentem Bidenem, tak jest z przyszłym kanclerzem Niemiec. Ale myślę, że główny powód to jest to, że kilka dni temu w Warszawie mieliśmy zlot skrajnie prawicowych partii, sympatyzujących z Putinem, finansowanych, jak w przypadku Marine Le Pen, przez Putina – zauważała. – Trudno, żeby prezydent Biden rozmawiał z premierem Morawieckim, który razem z prezesem Kaczyńskim zawiązują coś, co można nazwać piątą kolumną w Unii Europejskiej – dodała.

– Przypuszczam, że stosunki pana premiera Morawieckiego czy pana prezydenta Dudy z poprzednim prezydentem amerykańskim były takie, że takie konsultacje by nastąpiły, a z tym prezydentem są zgoła inne – odparł europoseł PiS Kosma Złotowski. Jak wyjaśnił, chodzi o to, że polski rząd i Joe Biden „pochodzą z innego obozu” politycznego. – Natomiast administracja amerykańska doskonale jest poinformowana o polskim stanowisku. Jeśli nawet nie ma tak widowiskowych konsultacji, jakich można byłoby się spodziewać za poprzedniej prezydentury, to jednak rozmowy są – oświadczył. Przekonywał też, że spotkanie z Le Pen nie było błędem, a dyskusja dotyczyła „wizji Unii Europejskiej”.

Posłanka Leszczyna zauważała jednak, że Złotowski „obnażył brak polityki zagranicznej PiS”. – Powiedział pan prawdziwe słowa, że z prezydentem Trumpem wam się rozmawiało świetnie, robiliście różne widowiskowe ustawki. Natomiast z prezydentem Bidenem już nie. Otóż polityka zagraniczna polega na tym, że mamy Sojusz Północnoatlantycki, mamy sojusz Polski i USA bez względu na to, jaka opcja polityczna rządzi – zaznaczała. – Fakt, że prezydent Biden nie rozmawia z Polską, jest dla Polski absolutnie dyskredytujący – stwierdziła posłanka KO.

Złotowski z tym stwierdzeniem się nie zgodził i utrzymywał, że Polska jest na arenie międzynarodowej aktywna. Przekonywał też, że to wina Radosława Sikorskiego, że Polska „wyparowała z formatu normandzkiego” i nie kreuje już polityki wschodniej tak, jak robiła to przed laty.

Rozmowa Biden – Putin. Komunikat Białego Domu

Rozmowa prezydentów USA i Rosji odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Wkrótce po jej zakończeniu Biały Dom opublikował komunikat, z którego dowiadujemy się, jakie kwestie poruszono. „Prezydent Biden wyraził głębokie zaniepokojenie Stanów Zjednoczonych i naszych europejskich sojuszników wzrostem liczebności rosyjskich sił okalających Ukrainę i dał do zrozumienia, że w przypadku eskalacji militarnej Stany Zjednoczone i sojusznicy odpowiedzą zdecydowanymi środkami militarnymi i innymi” – czytamy w komunikacie.

Biden wyraził też poparcie dla suwerenności i integralności Ukrainy oraz wezwał do deeskalacji sytuacji. Inne tematy, które poruszyli przywódcy, to m.in. kwestia Iranu czy współpracy USA-Rosja. Jeszcze w trakcie trwania wideokonferencji agencja Bloomberg opublikowała doniesienia, że USA zabiegają, by w razie agresji Rosji na Ukrainę, wstrzymano wszelkie działania wokół Nord Stream 2 i zablokowano gazociąg. Biały Dom ma być w tej sprawie w kontakcie z Berlinem.

Natomiast na stronie internetowej prezydenta Rosji zamieszczona została zaledwie jednozdaniowa informacja o rozmowie oraz zdjęcie. Nie podano żadnych szczegółów.

