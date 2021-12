Nowy kanclerz Niemiec przyjedzie do Warszawy. Wizyta jeszcze w tym tygodniu

Wizytę Olafa Scholza w Polsce poprzedzi przylot do naszego kraju szefowej niemieckiej dyplomacji, Annaleny Baerbock. Ma pojawić się w Warszawie w piątek 10 grudnia. Wcześniej dojdzie oczywiście do zaprzysiężenia niemieckiego rządu, które zaplanowano na środę 8 grudnia.

Pierwszym krajem, który odwiedzi następca Angeli Merkel, nie będzie Polska. Wiadomo już, że Scholz uda się najpierw do Paryża i Brukseli. Według „Rz” w Berlinie zastanawiano się, jak postąpić w przypadku Polski, wobec wielu nieprzyjaznych gestów ze strony naszych władz. Ostatecznie jednak groźba rosyjskiej inwazji na Ukrainę przeważyła i skłoniła niemieckich polityków do przyjaznego gestu.

Umowa koalicyjna pomiędzy SPD, Zielonymi i FDP zakłada przyjęcie ostrzejszego stanowiska w kwestii łamania zasad praworządności w Polsce. Możemy więc spodziewać się, że Zjednoczona Prawica nie będzie miała taryfy ulgowej u nowego kanclerza.



Relacje polsko-niemieckie. Olaf Scholz komentuje

W dokumencie wspominano także o Polsce. Stwierdzono m.in. że oba państwa łączy głęboka przyjaźń. Olaf Scholz podkreślał podczas wspólnej konferencji z liderem Partii Zielonych Robertem Habeckiem i przywódcą FDP Christianem Lindnerem jak ważne są dobre relacje z sąsiadami. – Polska to wielki naród i demokracja. Bardzo mnie cieszy, że kraj ten jest częścią UE a ludzie potrafią się ze sobą dogadywać – mówił przyszły kanclerz Niemiec.

Zdaniem polityka Niemcy, jako kraj w środku Europy, nie są powołane do tego, by stać z boku i wygłaszać złe lub miłe komentarze. Olaf Scholz zaznaczył, że w jego opinii kwestie dotyczące praworządności muszą być oceniane bardzo wyraźnie, ponieważ to także zbliża państwa członkowskie. – Jesteśmy związkiem krajów przywiązanych do rządów prawa i liberalnej demokracji – podsumował.

Czytaj też:

Biden pominął Polskę w konsultacjach przed rozmową z Putinem. Europoseł PiS: Z poprzednim prezydentem USA byłyby konsultacje