Neumann ostro o Kaczyńskim: Tworzy nowy układ warszawski. Od lat działa w interesie Moskwy

Donald Tusk w wywiadzie dla Onetu zapewniał, że jest w kontakcie z KOD i chce powołać „aktywny i powszechny system ochrony wyborów”, bo te „mogą być nie tylko nieuczciwe, ale także sfałszowane”. O słowa przewodniczącego PO na antenie RMF FM był pytany poseł Sławomir Neumann.

Neumann: Kaczyński tworzy nowy układ warszawski

– To jest diagnoza sytuacji oparta na naszych oświadczeniach. Ostatnia kampania i wybory prezydenckie nie były równe ani uczciwe – mówił. – Cały aparat państwa i wszystkie media publiczne pracowały na jednego kandydata. Teraz nie spodziewamy się czegokolwiek innego. One nie będą uczciwe, tego jestem pewny – podkreślił poseł PO.

Neumann nawiązał też do spotkania liderów europejskich partii prawicowych, które PiS zorganizowało w Warszawie.

– Jarosław Kaczyński ściąga do Warszawy, tworzy nowy układ warszawski z partiami antyeuropejskimi wprost, faszyzującymi wprost. To są partie, które w swoich planach, czy w swoich celach mają osłabianie, czy rozwalenia UE. Cześć bierze kasę z Rosji. I Jarosław Kaczyński wokół tego buduje sojusz, to jaki to będzie sojusz – mówił. – Jarosław Kaczyński w interesie Moskwy działa od wielu miesięcy i lat, rozwalając nasze relacje z Unią Europejską. Czy to jest zdrada polskich interesów, stanu? Ja uważam, że jest – kontynuował poseł PO.

„Kwestia tego, czy ktoś jest pożytecznym śpiochem Putina”

Mazurek zwrócił uwagę, że politycy PO tacy jak Bronisław Komorowski czy Radosław Sikorski za swoich rządów robili reset polityki z Moskwą.

– Ale to nie jest kwestia resetu – mówił o obecnych działaniach PiS Neumann. – To jest kwestia tego, czy ktoś działa w interesie Moskwy, czy jest pożytecznym śpiochem Putina – dodał.

– Kaczyński działa w interesie Moskwy i w dodatku fałszuje wybory… – zaczął Mazurek kpiąco.

– Ale nie widzi pan tego? Przecież tak jest. Rozwalanie Unii Europejskiej, skłócenie nas ze wszystkimi… – wymieniał poseł PO.

Po chwili rozmówcy wrócili do kwestii wyborów. – PiS przez 6 lat nie udowodnił ani na jotę, że wybory samorządowe w 2014 r. były sfałszowane. Natomiast dzisiaj mamy dowody, że wybory były nierówne i nieuczciwe. Na to mamy dowody, bo mamy całą masę materiałów TVP, która była sztabem wyborczym jednego kandydata, prezydenta Dudę. To jest oczywiste. Jeśli pan tego nie zauważał, to może mieć pan klapki na oczach i mówić, ze wszystko jest ok. Nie jest – podkreślił poseł PO.

