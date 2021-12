Zaplecze Władimira Putina przechytrzyło Joe Bidena. „Obraz jest ważniejszy niż tysiąc słów”

We wtorek 7 grudnia Joe Biden i Władimir Putin odbyli dwugodzinną rozmowę w formie wideokonferencji. Prezydent USA wyraził głębokie zaniepokojenie wzrostem liczebności rosyjskich sił przy granicy z Ukrainą i dał do zrozumienia, że w przypadku eskalacji napięć Stany Zjednoczone i ich sojusznicy odpowiedzą zdecydowanymi środkami. Z kolei Władimir Putin zarzucał NATO zwiększanie potencjału wojskowego w pobliżu rosyjskich granic.

Poza merytorycznym wymiarem wydarzenia, warto zwrócić uwagę na jego medialny wydźwięk. Początek wirtualnego spotkania pokazała m.in. rosyjska telewizja państwowa Rossija 24. Na zdjęciach, które były upowszechniane w mediach społecznościowych, widać Władimira Putina, który zasiada przy biurku, a na jego twarzy maluje się delikatny uśmiech. W tle na ekranie zauważalna jest dużo mniejsza postać Joe Bidena.

Biały Dom opublikował pierwsze zdjęcie ze spotkania prezydentów dopiero po jego zakończeniu. W tym przypadku proporcja jest odwrócona – Joe Biden siedzi, w towarzystwie swoich współpracowników przy długim stole, na którym leżą dokumenty, a na znajdującym się w oddali ekranie widoczny jest Władimir Putin.