Sekretarz generalna Rady Europy napisała do szefa MSZ. Zapytała, jak Polska zamierza przestrzegać konwencji praw człowieka

24 listopada Trybunał Konstytucyjny w zaledwie pięcioosobowym składzie orzekał o zgodności z konstytucją art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności tego artykułu z konstytucją wystąpił w lipcu prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Trybunał stwierdził, że Europejski Trybunał Prawa Człowieka nie może kontrolować orzeczeń polskiego Trybunału ani powoływania jego sędziów. Zgodnie z orzeczeniem TK, obywatele składający skargi do ETPCz nadal mogą powoływać się na art. 6 Konwencji, ale nie w zakresie, który wykluczył TK.

W związku z tym orzeczeniem sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejcinović Burić napisała list do polskiego szefa MSZ Zbigniewa Raua. Europejska polityk uznała wyrok TK za „bezprecedensowy” i stwierdziła, że „budzi poważne obawy”. Powołuje się też na artykuł 52 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który stanowi, że „na żądanie Sekretarza Generalnego Rady Europy„ każda strona złoży”wyjaśnienie w sprawie sposobu, w jaki jej prawo wewnętrzne zapewnia skuteczne stosowanie wszystkich postanowień niniejszej konwencji”. Dlatego właśnie Burić uważa, że Polska powinna to wyjaśnić do 7 marca 2022 roku.

Europejska Konwencja Praw Człowieka niezgodna z konstytucją? O co chodzi w sprawie?

ZbigniewZiobro zainicjował postępowanie przez TK w związku z majowym wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie XeroFlor. Spółka domagała się odszkodowania za szkody wyrządzone w jej uprawach przez dziką zwierzynę. ETPCz stwierdził wówczas, że Polska naruszyła prawo, bo orzeczenie wydał Mariusz Muszyński, czyli tzw. sędzia dubler, mianowany do TK w miejsce innego sędziego wcześniej wybranego przez Sejm. Zdaniem ETPCz, Polska naruszyła w ten sposób prawo do sprawiedliwego procesu przed sądem ustanowionym zgodnie z ustawą.

Zdaniem prokuratora generalnego, ETPCz nie ma prawa oceniać legalności wyboru sędziów TK. „Działanie i kształt TK nie mogą być kontrolowane przez organ zewnętrzny” – stwierdził we wniosku Ziobro.

