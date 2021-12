Koniec ery Angeli Merkel jako kanclerza Niemiec. IKEA zareklamowała fotel. „W końcu w domu”

W środę 8 grudnia Olaf Scholz został nowym kanclerzem Niemiec. Tym samym dobiegła końca era Angeli Merkel, która sprawowała wspomnianą funkcję przez ostatnich 16 lat. W dniu oficjalnego przekazania przez polityk urzędu, na koncie niemieckiego oddziału IKEI pojawiła się reklama, która nawiązuje do aktualnych wydarzeń politycznych.

Kobieta, która wzięła w niej udział, przypomina Angelę Merkel. Siedzi na fotelu, a odbiorca widzi jej profil. W oczy rzuca się także fryzura – dość krótkie cięcie, które jest charakterystyczne dla niemieckiej polityk. Istotny jest również podpis, który znalazł się w reklamie. Zdjęcie zostało opatrzone hasłem: „W końcu w domu”.

twitter

Olaf Scholz z wizytą w Warszawie. Kiedy kanclerz Niemiec odwiedzi Polskę?

Olaf Scholz jeszcze w tym tygodniu przyjedzie do Polski. Wizytę kanclerza Niemiec w Warszawie zaplanowano na niedzielę 12 grudnia. Informację podała „Rzeczpospolita”, która twierdzi, że to oznaka próby szybkiego ułożenia sobie dobrych relacji z naszym krajem. Wizytę Olafa Scholza poprzedzi przylot do Polski szefowej niemieckiej dyplomacji Annaleny Baerbock. Ma pojawić się w Warszawie w piątek 10 grudnia.

