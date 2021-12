Kraska przedstawił w Sejmie dane o niezaszczepionych. Czarzasty: Czy ja dobrze zrozumiałem?

W czwartek rano w Sejmie zajmowano się sprawozdaniem Komisji Zdrowia w sprawie tzw. ustawy kompensacyjnej (zakłada odszkodowania m.in. za NOP). W jego trakcie na pytania posłów i posłanek odpowiadał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zanim jeszcze polityk zabrał głos, to do wystąpienia w taki sposób zachęcał go prowadzący obrady wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty: – Niech pan odpowiada na wszystkie pytania, bo to ciekawe rzeczy są.

Kraska na samym początku zwrócił się zresztą do Czarzastego, że zacznie od odpowiedzi właśnie na jego pytanie.

Kraska w Sejmie o statystykach dotyczących zaszczepionych. „Na 100 zgonów 95 to niezaszczepieni”

– Ja o tym już mówiłem, ale myślę że to też powinno wybrzmieć na tej izbie, ponieważ jest to kolejny dowód na to, że szczepienia działają, że szczepienia są skuteczne – zaczął Kraska, po czym dodał:

– Mówiłem to już na tej sali. Na 10 osób zakażonych, 9 to są osoby niezaszczepione. Na 100 osób, które trafiają do szpitali z powodu COVID-19, 95 to są osoby niezaszczepione. (...). Na 100 zgonów prawie 94 to są osoby niezaszczepione. To statystyka, która dobitnie przekonuje nas, że szczepienia są skuteczne, są bezpieczne.

Waldemar Kraska podkreślił, że szczepienia są jedyną bronią, która pozwoli na uniknięcie „kolejnych niepotrzebnych zgonów”.

Czarzasty przerywa wiceministrowi. „No dzięki bardzo”

Zaraz po tym, jak Kraska przedstawił te dane, a wszystko wskazywało na to, że zamierza kontynuować wystąpienie, nagle głos zabrał Czarzasty. Współprzewodniczący Nowej Lewicy (SLD/Wiosna) postanowił dopytać wiceministra zdrowia:

– Przepraszam bardzo, że panu przerwę, ale wie pan, że robię to z dużą empatią. Czy ja dobrze zrozumiałem, na 10 osób, które chorują, jedna osoba jest zaszczepiona, a 9 niezaszczepionych? Na 100 osób hospitalizowanych – 95 osób niezaszczepionych?

Kraska przez cały czas przytakiwał, wskazując, że Czarzasty dobrze zapamiętał dane. Wicemarszałek te potwierdzenia skwitował w taki sposób: – No dzięki bardzo.

W czwartek 9 grudnia Ministerstwo Zdrowia podsumowało, że w ciągu 24 godzin w Polsce odnotowano 27 458 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarły 562 osoby z COVID-19.

Czytaj też:

Amerykanie zatwierdzili lek na COVID-19, ale nie dla chorych na wariant Omicron