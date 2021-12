Posłowie z partii Gowina mieli być szantażowani. „To nie plotki, tylko poważne zarzuty”

Jeden ze współpracowników Jarosława Gowina opowiedział Wirtualnej Polsce, że politycy z jego partii zostali poddanie ciężkiej próbie. – Kiedyś przyjdzie czas, na pewno nie w tej kadencji, na to, żeby to dogłębnie zbadać, bo myślę, że sprawa jest poważna. To był bardzo szeroki wachlarz możliwości. Dlatego tym bardziej wielkim szacunkiem darzę tych, którzy zostali – powiedział Wirtualnej Polsce Michał Wypij pytany o metody, które były stosowane aby rozbić formację Jarosława Gowina.

Co proponowano posłom Gowina?

Wiceprezes Porozumienia przyznał, że wobec niego także stosowano różne metody, jednak okazały się one nieskuteczne. Zapewnił jednak, że „nie chodziło o szantaż, ponieważ na to chyba nikt by sobie nie pozwolił”. Jednocześnie Michał Wypij dodał, że słyszał o przypadkach szantażowania innych polityków z partii Jarosława Gowina i należy je traktować nie jako plotki, ale poważne zarzuty, które kiedyś trzeba będzie zbadać.

– Dziś nie wierzę w to, że jesteśmy w stanie je zbadać wiarygodnie. Prokuratura jest pod kontrolą obecnej ekipy rządowej, która być może wykorzystywała różne narzędzia. Sami siebie na pewno nie zweryfikują – ocenił polityk.

Jak się czuje Jarosław Gowin?

Wcześniej w rozmowie z Polsat News Michał Wypij zdradził jak się czuje Jarosław Gowin, który od jakiegoś czasu przebywa w szpitalu. – Myślę, że potrzebuje jeszcze kilku tygodni, żeby wrócić do formy. Ciężko przeszedł COVID-19 pół roku temu, a też wydarzenia ostatniego roku w jakiś sposób odcisnęły swoje piętno. Jarosław Gowin musi się teraz skupić na sobie i wrócić do pełni zdrowia – tłumaczył.

Polityk dodał, że nie jest wielką tajemnicą, że problemy zdrowotne Jarosława Gowina rozpoczęły się od jego sprzeciwu wobec wyborów kopertowych. – Myślę, że to zjawisko powszechnej zdrady wobec bliskiego otoczenia pana premiera, odcisnęło piętno na osobie, która de facto wprowadzała tych ludzi do polityki i myślę, że oczekiwała tego, że będą wierni swoim zasadom.

