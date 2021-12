Łukasz Mejza ma świąteczny urlop? Oburzona posłanka Lewicy ujawniła prywatny numer wiceministra

Od kilku tygodni jednym z tematów numer jeden w polskiej polityce jest sprawa podejrzanych biznesów Łukasza Mejzy z czasów, gdy nie był jeszcze posłem, i jego ewentualna dymisja. Szymon Jadczak i Mateusz Ratajczak z Wirtualnej Polski ustalili, że firma wiceministra miała oferować terapie nieuleczalnie chorym, w tym dzieciom. Mejza odpiera zarzuty i twierdzi, że w ten sposób nie zarobił ani złotówki.

Łukasz Mejza zawiesza działalność polityczna

Mejza poinformował w piątek, że zawiesza swoją działalność polityczną. „Zawnioskowałem o udzielenie mi od dzisiaj urlopu bezpłatnego w MSiT (Ministerstwie Sportu i Turystyki – red.), na który otrzymałem zgodę. Wystąpiłem również do Marszałek Sejmu o urlop z wykonywania obowiązków poselskich” – oświadczył polityk. Swój ruch tłumaczy chęcią poświęcenia się „w pełni walce o swoje dobre imię, prawdę i sprawiedliwość” w związku z „bezpardonowym atakiem medialnym” na niego „na tle politycznym”.

„Wolne przed świętami!”

Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało na swojej stronie, że faktycznie Mejza „zawiesił swój udział w pracach resortu”, a jego urlop potrwa do 31 grudnia. „Ludzie! On sobie po prostu zrobił wolne przed świętami! To jest kpina” – skomentował na Twitterze Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski. Serwis Konkret24 zwraca uwagę, że Mejza formalnie wciąż jest wiceministrem, bo nie istnieje instytucja „zawieszenia się”. Decyzję o usunięciu ze sprawowanej funkcji może podjąć premier. Z kolei urlop dla posłów przewiduje Regulamin Sejmu.

Posłanka ujawniła numer wiceministra

Na zachowaniu Mejzy suchej nitki nie zostawia opozycja - posłowie wyśmiewają „zawieszenie” działalności i domagają się dymisji. Wśród zdecydowanych krytyków wiceministra jest też Anna Maria Żukowska. W piątek posłanka Lewicy zapytała swoich obserwatorów na Twitterze, czy „mają pytania do Mejzy” i ujawniła jego prywatny numer telefonu oraz adres mailowy. „Nie sądziłam, że w polskiej polityce jest osoba, która ma tyle tupetu. Jest na pewno wiele osób, które mają duże mniemanie o sobie, ale pan Mejza przebił absolutnie wszystkich – mówiła wcześniej Żukowska w rozmowie z Interią.

