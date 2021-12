Trzaskowski odpowiedział Morawieckiemu. „Mam nadzieję, że z równym zaangażowaniem...”

Decyzja Rady Warszawy w sprawie zmiany nazwy jednego z rond w stolicy wywołała prawdziwą burzę. Samorządowcy przychyli się do wniosku aby dotychczasowego patrona – Romana Dmowskiego – zamienić na Prawa Kobiet. Sprawę skomentował nawet Mateusz Morawiecki. „Najpierw anulowano święta Bożego Narodzenia na grafikach, którymi oklejono metro. Teraz stołeczni radni chcą anulować Rondo Romana Dmowskiego. Czy to prezydent Rafał Trzaskowski pisze nowy rozdział polskiej historii. Rozdział, w którym nie ma miejsca dla bohaterów naszej niepodległości?” – pytał w mediach społecznościowych szef rządu.

Rondo Dmowskiego. Trzaskowski odpowiada Morawieckiemu

Premierowi odpowiedział prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski podkreślił, że Roman Dmowski jest uhonorowany w innych miejscach w Warszawie – na skwerze u zbiegu alei Szuch i Alei Ujazdowskich stoi pomnik współzałożyciela Narodowej Demokracji, a ponadto w 2020 roku został on patronem dworca Warszawa Wschodnia. Zdaniem prezydenta Warszawy r„ondo imienia Dmowskiego stało się symbolem walki o prawa kobiet”. „Te, które po kolei próbujecie »anulować«. A niepokojący Pana wniosek do Rady Miasta złożyły kobiety” – napisał na swoim profilu na Twitterze polityk PO.

twitter

W dalszej części swojego wpisu Rafał Trzaskowski wyraził nadzieję, że „z równym zaangażowaniem, co sprawami Warszawy, premier zajmie się kolejkami karetek pod szpitalami, szalejącą drożyzną czy szemranymi interesami kolegów z rządu”. „Co do naszych plakatów, to przekaz jest jasny. Na święta życzymy każdemu, bez wyjątków, także panu, wszystkiego dobrego” – napisał prezydent stolicy.

Świąteczny plakat przygotowany na zlecenie władz Warszawy już kolejny raz wzbudził wiele emocji. Politycy PiS i Konfederacji wskazują, że na plakacie znajdują się odniesienia do Strajku Kobiet i osiem gwiazdek, które odczytują jako hasło „J***ć PiS”.

Czytaj też:

Awantura o świąteczny plakat. Patryk Jaki: Zamiast Bożego Narodzenia PO proponuje JE..Ć PiS