Agata Duda ubrała choinkę. Tak wyglądają świąteczne dekoracje w Pałacu Prezydenckim

Bożonarodzeniowa choinka stanęła już w Sieni Wielkiej Pałacu Prezydenckiego. Wspólnie z Pierwszą Damą i nauczycielami ubrali ją uczniowie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. Inspiracją wykonanych przez licealistów dekoracji były freski z Monasteru Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu.

– Bardzo imponuje mi, że zdecydowaliście się nawiązać do fresków z Supraśla – mówiła Pierwsza Dama. – Razem z aniołami przywieźliście to, co najcenniejsze: wspaniałe dziedzictwo i tradycję Waszej małej ojczyzny. Doceniam, że czujecie silny związek z miejscem, w którym na co dzień mieszkacie i żyjecie – stwierdziła.

Boże Narodzenie w Pałacu Prezydenckim

Agata Kornhauser-Duda wyraziła też radość, że goście siedziby głowy państwa będą mogli podziwiać talent młodych ludzi i sztukę Ziemi Supraskiej.

Motywem dekoracji choinki w Pałacu Prezydenckim są anioły z odtwarzanych obecnie fresków w Monasterze Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu, który jest najcenniejszym zabytkiem miasta. W ten sposób podkreślono też sakralną symbolikę Świąt Bożego Narodzenia.

Podczas ubierania choinki rozmawiano o pracy nad ozdobami wykonanymi z drewnianej sklejki. Uczniowie opowiedzieli o laserowym przygotowaniu wzorów i procesie pokrywania ich płatkami złota oraz o technice malowania. Na czubku drzewka stanęła gwiazda wypełniona figurami 8 serafinów.



