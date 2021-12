„Niedyskrecje parlamentarne”: PiS wzdycha za Gowinem, Duda blokuje Ziobrę, Tusk wyciąga Trzaskowskiego

Po wystąpieniu Donalda Tuska na Radzie Krajowej w Platformie Obywatelskiej zapanowały bojowe nastroje. Zdaniem naszego rozmówcy z PO szef partii rozdzielił zadania dla swoich polityków, bo czuje, że następuje zmierzch rządów Zjednoczonej Prawicy.

– Wojsko musi maszerować – mówi nam polityk PO.

I dodaje, że schyłek rządów zaczyna być odczuwalny w szeregach PiS-u.

– Kilka dni temu zadzwonił do mnie świeżo upieczony PiS-owski ambasador z pytaniem czy mogę go skontaktować z Radkiem Sikorskim, bo przecież trzeba rozmawiać z drugą stroną. Odebrałem to tak, że chce się dogadać z PO, żeby nie został odwołany, kiedy władza się zmieni – twierdzi polityk PO.