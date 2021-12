Andrzej Duda za wyższymi karami dla pijanych kierowców. Prezydent podpisał ustawę

Nowelizacja ustawy o ruchu drogowym została przyjęta przez Sejm 29 października. 2 grudnia posłowie rozpatrzyli poprawki Senatu a 13 grudnia Andrzej Duda podpisał ustawę zaostrzającą kary dla kierowców.

Wyższe kary dla kierowców - najważniejsze informacje

Autorzy nowelizacji ustawy zaproponowali m.in. areszt lub grzywnę minimum 2,5 tys. złotych za jazdę po pijanemu, 2 tys. zł za złamanie zakazu omijania zamkniętych zapór kolejowych. W nowych przepisach surowo karane są także przewinienia wobec pieszych. Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu będzie grozić mandat w wysokości 1,5 tys. zł

W ustawie zapisane jest także sześciokrotne zwiększenie grzywny (do 30 tys. zł) za łamanie przepisów drogowych i od 1,5 do 5 tys. zł mandatu karnego za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/godz. W przypadku recydywy w ciągu dwóch lat od pierwszego zdarzenia kara wynosiłaby już od 3 tys. zł do 5 tys. zł.

Usprawnione ma zostać uzyskiwanie renty, która jest wypłacana osobom najbliższym ofiary wypadku drogowego przez sprawcę umyślnego przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym.

Po zmianach za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Zmianą jest również zniesienie szkoleń, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.

Wprowadzony zostanie również mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny.



