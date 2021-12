Janusz Kowalski komentuje wypowiedź rzecznika rządu. „Rekomenduję wprowadzenie zasady…”

Zbigniew Ziobro w rozmowie z „Financial Times” zapowiedział, że jeżeli mechanizm warunkowości, który Polska i Węgry zaskarżyły, zostanie użyty przeciwko Warszawie, będzie domagał się jasnej reakcji. – Polska powinna odpowiedzieć na szantaż UE wetem we wszystkich sprawach, które wymagają jednomyślności w UE. Polska powinna też zrewidować swoje zaangażowanie w unijną politykę klimatyczno-energetyczną, która skutkuje drastycznymi podwyżkami cen energii – stwierdził minister, którego słowa cytuje „Rzeczpospolita”.

– Jeśli ten spór będzie eskalował, będę domagał się od Polski zawieszenia wpłat do UE. Byłoby to uzasadnione, ponieważ UE bezprawnie odmawia nam środków ze wspólnego budżetu, do którego również się dokładamy – dodał.