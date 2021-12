Była duńska minister została skazana na karę więzienia. „To historyczna sprawa”

Reuters zwraca uwagę, że Inger Stojberg była znana z twardej polityki wobec migracji. Zezwoliła między innymi na konfiskatę biżuterii imigrantom ubiegającym się o azyl. W 2016 roku minister zdecydowała o separacji par starających się o azyl, z których co najmniej jedna była nieletnia. W sumie rozdzielono 23 pary. Sprawa przeciwko minister została wszczęta po skardze syryjskiej pary uchodźców, rozdzielonej do różnych ośrodków, do rzecznika praw obywatelskich.

Była duńska minister skazana

W poniedziałek duński Trybunał Stanu uznał Stojberg za winną „zainicjowania” i „utrzymania” nielegalnego rozdzielania par azylantów. „Proceder ten miał miejsce bez indywidualnych ocen oraz przesłuchań stron, co jest wymagane przy podejmowaniu tego typu decyzji” – stwierdził trybunał. Formalnie była minister została skazana za „naruszenie ustawy o odpowiedzialności ministerialnej”. Pod wyrokiem podpisało się 25 z 26 sędziów. Nie przysługuje od niego odwołanie.

Wywodząca się z Duńskiej Partii Liberalnej (Venstre) Stojberg była ministrem w latach 2015-2019. Była członkini rządu broniła się, że jej celem była obrona nieletnich kobiet. Według niej obawiano się wówczas, że w ośrodkach dla imigrantów zawartych zostanie wiele małżeństw z udziałem dzieci.

Inger Stojberg: Przegrały duńskie wartości

Po ogłoszeniu decyzji przez trybunał Stojberg nie kryła zaskoczenia. „Przegrały duńskie wartości, nie tylko ja. Uważam za niewłaściwe, że nie musimy chronić dziewcząt, które tu przyjechały” – powiedziała dziennikarzom. „Przyjmę karę z podniesioną głową” – dodała. „Jesteśmy zadowoleni z wyroku. To historyczna sprawa” – powiedzieli z kolei w rozmowie z dziennikarzami prokuratorzy Jon Lauritzen i Anne Birgitte Gammeljord.

Skazanie Stojberg to szósty wyrok Trybunału Stanu w stosunku do członka rządu w historii Dani i pierwszy od 1995 r.

