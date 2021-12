Zbiera się Sejm i Senat. Szykuje się m.in. dyskusja nad budżetem na 2022 rok i prawem oświatowym

Podczas dwudniowego posiedzenia Sejmu, posłowie przeprowadzą drugie czytanie projektu ustawy budżetowej na 2022 r. To do tego punktu mają się we wtorek 14 grudnia rozpocząć obrady. Posłowie pochylą się również nad rolniczym handlem detalicznym i prawem oświatowym.

Sejm o prawie oświatowym

W dyskusji nad zmianami w prawie oświatowym analizowane będzie wzmocnienie roli kuratorów oświaty. Zgodnie z projektem, kurator oświatowy zyska nowe możliwości sterowania tym, co dzieje się w szkole. Jeśli dyrektor placówki nie zastosuje się do zaleceń kuratora, będzie mógł nawet stracić swoje stanowisko. Nowelizacja, o której mowa, wzbudzała liczne kontrowersje także z uwagi na fakt, że kurator ma mieć większą władzę nad tym, jakie organizacje prowadzą zajęcia w szkole. Nie będzie to już decyzja uczniów i dyrektorów placówki, a kuratora i rodziców, którzy będą musieli wyrazić pisemną zgodę na udział swojego dziecka w danych zajęciach.

Sejm będzie także pracował nad nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tj. tzw. Emeryturach stażowych.

Senat zajmie się m.in. kodeksem wyborczym

Senat zajmie się z kolei uchwałą w 40. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek, a także rozpatrzeniem 21 ustaw. Na liście znalazły się m.in. ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022, ustawa o podatku akcyzowym, ustawa o strażach pożarnych, czy ustawa o cudzoziemcach.

Podczas posiedzenia Senatu dyskutowana będzie także ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na koniec senatorowie pochylą się również nad zmianami w kodeksie wyborczym, które przyznają osobom ubezwłasnowolnionym częściowo czynne praw wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Czytaj też:

Poseł przyszedł do Sejmu i oświadczył, że ma koronawirusa. Politycy zareagowali oburzeniem