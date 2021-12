Posłanka Lewicy w Sejmie do premiera i marszałek: Jest z nami Mejza, czy go nie ma?! Gdzie jest Mejza?

Łukasz Mejza ogłosił, że na jakiś czas zawiesza działalność polityczną i udaje się na urlop w resorcie sportu (jest tam wiceministrem). Polityk jest posłem niezrzeszonym, choć głosuje tak samo, jak klub PiS, więc ważne stało się również to, czy zjawi się w Sejmie. On sam opisywał, że zawnioskował o urlop zwalniający go z obowiązków poselskich, ale nie było informacji, czy takowy uzyskał. Szef klubu PiS i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, pytany o Mejzę, powiedział: – W gruncie rzeczy jest już odwołany.

14 grudnia Mejza nie brał udziału w trzech porannych głosowaniach w Sejmie (dotyczyły spraw formalnych i odroczenia lub przerwy w obradach), więc można się tylko domyślać, że wniosek o urlop został przyjęty przez marszałek Sejmu. Jednocześnie do absencji Mejzy w trakcie wtorkowego powróciła posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic.

Posłanka Lewicy do premiera i marszałek: Jest z nami Mejza, czy go nie ma?!

Posłanka zjawiła się na mównicy z wnioskiem formalnym o zamknięcie obrad „do czasu przedstawienia zarówno przez panią marszałek, jak i pana premiera Morawieckiego” informacji o Mejzie. – Jest z nami Mejza, czy go nie ma?! Gdzie jest Mejza?! Na urlopie od obowiązków poselskich? Bo na urlopie od nic nierobienia już jest, to wiemy – dopytywała wzburzona Kucharska-Dziedzic.

– Panie premierze proszę o wyjaśnienie korupcji politycznej, bo oferowanie stanowisk rządowych w zamian za głosowanie nad budżetem czy kagańcem Czarnka, to jest absolutny skandal – kontynuowała.

Posłanka dopytuje o oświadczenia majątkowe Mejzy. Witek staje w obronie

Kucharska-Dziedzic domagała się też informacji, kiedy Łukasz Mejza złoży oświadczenie majątkowe. – Jakim cudem jest jedynym posłem, którego nie obowiązuje regulamin? Oświadczenie majątkowe, rzetelne, prawdziwe oświadczenie majątkowe, informujące, skąd facet z długami ma ciężką kasę – podsumowała posłanka.

Na te słowa zareagowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która stanęła w obronie Mejzy, wskazując, że ten złożył oświadczenia majątkowe i Kucharska-Dziedzic nie jest osobą uprawnioną do tego, by mówić, które oświadczenia posła są prawidłowo złożone.

– Pan poseł Mejza złożył oświadczenie majątkowe, pani poseł, złożył, nie pani jest od tego, żeby mówić, które jest poprawnie złożone, a które nie. Od tego jest Komisja Etyki Poselskiej i CBA – pouczyła posłankę marszałek, dodając, że nie może poddać jej wniosku o zamknięcie obrad, ponieważ akurat na tym posiedzeniu Sejmu rozpatrywany jest budżet na rok 2022. W takich wypadkach, gdy Sejm zajmuje się budżetem, nie można zamknąć posiedzenia.

