Muzeum Auschwitz krytykuje posłów Konfederacji. „Skandaliczny przejaw moralnego zepsucia”

Przeciwko bezprawnym - ich zdaniem - obostrzeniom, paszportom covidowym, segregacji sanitarnej oraz przymusowi szczepień na COVID-19 protestowali we wtorek 14 grudnia posłowie i zwolennicy Konfederacji. Kolejnym powodem do zrywu koronasceptyków stał się projekt autorstwa posłów PiS, który umożliwia pracodawcom testowanie pracowników na obecność koronawriusa. Alternatywą jest przedstawienie certyfikatu covidowego. Na wiecu przemawiali m.in. Robert Winnicki, Konrad Berkowicz i Janusz Korwin-Mikke.

Skandaliczny baner Konfederacji. Muzeum Auschwitz reaguje

Zwolennicy Konfederacji przynieśli na protest transparent z napisem „Szczepienie czyni wolnym” stylizowany na słynny napis z bramy prowadzącej do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Obok znalazł się plakat: „Norymberga 2.0” . W towarzystwie obu tych banerów pozowali przed Sejmem czołowi politycy Konfederacji.

Zwróciło to uwagę administratora profilu Muzeum Auschwitz na Twitterze. W komentarzu z konta placówki zwrócono uwagę na niestosowność takiego nawiązania. „Napis »Arbeit macht frei« (Praca czyni wolnym - red.) to jedna z ikon ludzkiej nienawiści. Instrumentalizacja symbolu cierpienia ofiar Auschwitz - największego cmentarzyska Polski i świata - to skandaliczny przejaw moralnego zepsucia. To szczególnie zawstydzające, kiedy dokonują tego polscy posłowie” - czytamy w komunikacie Muzeum Auschwitz.

