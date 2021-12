Prezydent Katowic przeprasza za „skandaliczny wpis”. Zapowiedział surowe konsekwencje

Do skandalu doszło przy okazji koncertu na 40. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”. Na oficjalnym profilu Katowic na Facebooku rozdawano bilety na to wydarzenie. „Z tej okazji mamy dla was 10 podwójnych wejściówek. Aby je zdobyć wystarczy napisać na fun@katowice.eu, ilu górników poniosło śmierć w wyniku zamieszek? Czas start – liczy się kolejność zgłoszeń” – można było przeczytać.

Powyższy wpis już usunięto, a na profilu prezydenta miasta Marcina Krupy pojawiły się przeprosiny. Polityk nie krył, że ocenia sytuację jako „skandaliczną” i krótko skomentował cały incydent. „ To w pełni zrozumiałe, że wpis wywołał tak mocne oburzenie wielu mieszkańców. Tragiczna śmierć 9 zamordowanych przez ZOMO górników jest jedną z najstraszniejszych kart historii naszego regionu. Jako Prezydent Katowic osobiście przepraszam za post napisany przez pracownicę naszego urzędu. W tej sprawie zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje służbowe” – podkreślał.

Pacyfikacja kopalni „Wujek”

16 grudnia 1981 roku, po wprowadzeniu stanu wojennego doszło do pacyfikacji strajkującej załogi kopalni „Wujek” w Katowicach. Krwawy bilans akcji wojska i ZOMO to dziewięć ofiar śmiertelnych i kilkudziesięciu rannych. Najmłodszy z zastrzelonych miał zaledwie 19 lat.

W 2009 r., po dwudziestu ośmiu latach od pacyfikacji kopalni i dwudziestu od upadku komunizmu, Sąd Najwyższy potwierdził wyroki sądów niższych instancji, które skazały 12 funkcjonariuszy ZOMO na 3,5 do 6 lat więzienia.

