„Jarek Kaczyński spał”. Do sieci wyciekło nagranie ze „śledzika” Towarzystwa Dziennikarskiego

Na nagraniu, które trafiło do sieci, widać między innymi Seweryna Blumsztajna, działacza opozycji antykomunistycznej w PRL, wieloletniego dziennikarza „Gazety Wyborczej” i prezesa Towarzystwa Dziennikarskiego. To on miał recytować parodię „Ballady o Janku Wiśniewskim”, nawiązującą do wydarzeń ze stanu wojennego. Pozostali uczestnicy spotkania skandują hasło: „Jarek Kaczyński spał”. W oryginalnym tekście pieśni słychać słowa „Janek Wiśniewski padł”.

„Jarek Kaczyński spał!”. Znani dziennikarze na nagraniu

Na nagraniu widać więcej znanych dziennikarzy. TVP Info w gronie uczestników imprezy zidentyfikowało również członka Rady Etyki Mediów Andrzeja Krajewskiego, Michała Broniatowskiego, który jest szefem polskiego wydania „Politico”, byłego prezesa TVP Janusza Daszczyńskiego, a obecnie członka Rady Programowej TVP, oraz byłą dziennikarkę „Rzeczpospolitej” Elżbietę Sawicką. TVP Info zwraca uwagę, że Sawicka zamieściła na Facebooku sporo zdjęć ze spotkania, które nazwała „śledzikiem” Towarzystwa Dziennikarskiego. Portal dołączył też screena posta, jednak w tej chwili jest on już publicznie niedostępny. „Wierni tradycji, odśpiewaliśmy słynną pieśń »Chłopcy z Targówka i ze Śródmieścia /Pomnijcie Jarka co stan ten przespał/ Ludzi łapali, w ludzi strzelali/ Jarek Kaczyński spał«. 40 lat minęło… Prezes Seweryn wznosił swoje słynne toasty. Wiecie jakie” – miała napisać Sawicka. Z jej zdjęć wynika, że na imprezie byli też reporter Cezary Łazarewicz, były szef „Teleexpressu” Jerzy Modlinger i Jan Ordyński.

„Profanacja”. Internauci oburzeni

Zachowanie dziennikarzy oburzyło internautów. W sieci pojawiły się opinie, że dziennikarze „sprofanowali” znaną pieśń. „Zawsze was pytam – jak opowiedzieć historię Solidarności jak tak zachowują się jej znane postaci. Ci prawicowi też, choć takich nagrań nie kojarzę – w każdym razie profanacji piosenki o ofierze Grudnia 70 nikt chyba dotąd nie dokonał” – napisał na Twitterze historyk Sławomir Cenckiewicz.

