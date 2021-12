Leszek Balcerowicz zadał pytanie na antenie Radia Zet. „Będzie się pan wstydził?”

W serii pytań od internautów, które są tradycyjną częścią programu Gość Radia Zet, pojawiło się pytanie od Leszka Balcerowicza. Były minister finansów i były prezes Narodowego Banku Polskiego zaskoczył swoim pytaniem rzecznika rządu Piotra Müllera. – Będzie się pan wstydził? – zapytał bez ogródek, wywołując niemałe zmieszanie u rzecznika rządu.

Piotr Müller uznał jednak, że wstydził się nie będzie, a Leszkowi Balcerowiczowi polecił, by ten zmierzył się ze swoją odpowiedzialnością polityczną. – Niech przyjedzie do powiatu słupskiego, z którego pochodzę i zobaczy, jak wyglądają ofiary jego zmian – powiedział rzecznik rządu, przypominając o reformie likwidującej PGR-y.

Leszek Balcerowicz: Ludzie robią z tego pałkę retoryczną, nie zastanawiając się, co by było, gdyby kontynuować PRL

W przestrzeni publicznej często pojawia się zarzut pod adresem Balcerowicza, w którym przekonuje się, że likwidacja PGR-ów przebiegła nieprawidłowo i skazała wielu ludzi na bezrobocie i życiowe dramaty.

– PGR-y, w odróżnieniu od wielu innych sektorów czy miejsc, jak na przykład Łódź, miały specjalny program, znakomicie prowadzony przez Adama Tańskiego. PGR-y to były sowchozy, sowiecki wynalazek narzucony Polsce. Ogromnie dużo marnotrawstwa. Jak się je finansowało? Z dotacji budżetowych, a jak ich nie starczało, to z drukowania pieniędzy. I wybór był taki: czy drukować pieniądze dla PGR-ów? Ale jeżeli tak, to dlaczego nie dla wszystkich innych miejsc? Czy będziemy przedłużać socjalizm? Ludzie robią z tego pałkę retoryczną, nie zastanawiając się, co by było, gdyby kontynuować PRL – tłumaczył się w przeszłości w programie „Money. To się liczy” prof. Leszek Balcerowicz.

