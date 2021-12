Jądrowa oś Polska-Francja? „Lepsze relacje z Macronem opłacą się Morawieckiemu”

Skonfliktowana z Komisją Europejską Polska szuka w Unii Europejskiej nowego silnego partnera. Relacje z Grupą Wyszehradzką nie wystarczą, by zadbać o swoje interesy we wspólnocie, szczególnie, że na wiosnę szykują się wybory na Węgrzech. Jeśli wygra je tamtejsza opozycja, to polski rząd straci najsilniejszego sojusznika, jakiego posiada w postaci Victora Orbana.

Dodatkowo odejście z urzędu kanclerz Niemiec Angeli Merkel zmienia rozkład sił w strukturze unijnej – na tyle, że ich miejsce jako lidera UE może zająć Francja.