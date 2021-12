Politycy PiS reagują na skandaliczną akcję Konfederacji. „Dno, a nie polityka”

Mateusz Morawiecki w odniesieniu do happeningu Konfederacji stwierdził, że napis mieszczony przy wjeździe do obozu jest jednym z najświętszych obrazów symbolizujących niemieckie okrucieństwo, barbarzyństwo i zbrodnie II wojny światowej. Według premiera sceny spod Sejmu z prześmiewczym wykorzystaniem niemieckiego hasła, które w swoim zamierzeniu samo miało być szyderstwem z milionów ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych, są dramatycznym i mrocznym obrazem tego, jak nisko potrafią upaść niektórzy politycy i protestujący w bezmyślnej, antyszczepionkowej retoryce.

Z szacunku dla ofiar niemieckich zbrodni, z szacunku dla Polski, dla historii i tych, którzy zginęli, żebyśmy dziś mogli w ogóle prowadzić spory w ojczystym języku pod polskim Parlamentem bardzo proszę, byśmy nigdy nie zniżali się do takiego poziomu debaty - zaznaczył szef rządu.

W rozmowie z Radiem Zet rzecznik rządu przyznał, że jest mu wstyd, że którykolwiek z polskich polityków mogł stanąć pod transparentem z takim napisem. Happening skomentował także Dominik Tarczyński. Nawiązywanie do piekła mordowanych przez Niemców ludzi to jest skandal za który Konfederacja powinna ponieść konsekwencje - ocenił europoseł.

Oburzenia nie kryje także opozycja, która od słów, przeszła do czynów. Politycy Polskiej Partii Socjalistycznej zapowiedzieli zgłoszenie sprawy do sejmowej Komisji Etyki.

Przedstawiciele Konfederacji tłumaczą, że transparent, o który toczy się awantura, pojawił się przed rozpoczęciem manifestacji Konfederacji a osoby, które go przyniosły, zostały wyproszone. - To, że pojawił się ktoś z takim transparentem, zaproszony na taką pikietę, to jest może emocja, którą budzi się w tłumie, polityką segregacyjną - dodawał Artur Dziambor. Na nagraniach, które trafiły do sieci widać jednak, że baner wisiał nad głowami Konfederatów przez blisko dwie minuty.