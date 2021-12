Czy miliardy euro trafią do Polski? Leszek Miller: Na ten moment Kaczyński jest zakładnikiem Ziobry

Leszek Miller w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski został zapytany, czy Zbigniew Ziobro „chce zaostrzyć nasz konflikt z Brukselą, czy chodzi tutaj o wewnętrzną walkę o władzę w Zjednoczonej Prawicy”. W ten sposób dziennikarka nawiązała do niedawnej wypowiedzi ministra sprawiedliwości dla „Financial Times”, a także późniejszego komentarza rzecznika rządu w tej sprawie.

– Jeżeli premier toleruje ministra, który wygłasza prywatne poglądy i te prywatne poglądy stoją w sprzeczności z oficjalną polityką rządu, to w takiej sytuacji albo odchodzi tenże minister, albo odchodzi premier. Dlatego że w ten sposób, tolerując tę sytuację, prezes Rady Ministrów podkreśla swoją niemoc, swój brak kompetencji – powiedział były premier.

Leszek Miller: Dla Kaczyńskiego najbardziej cennym politykiem jest Łukasz Mejza

Dziennikarka prowadząca rozmowę dopytywała, kto dla Jarosława Kaczyńskiego jest cenniejszym politykiem: Mateusz Morawiecki czy Zbigniew Ziobro. – Dla Kaczyńskiego najbardziej cennym politykiem jest Łukasz Mejza, jak się okazuje. Dlatego że mimo takiej zgnilizny, która otacza tego pana, tych wszystkich zarzutów, Mejza nie został oficjalnie zdymisjonowany, a ponieważ wszystko dzieje się za wiedzą i z woli Kaczyńskiego, to rozumiem, że Jarosław Kaczyński nie chce pozbyć się Mejzy – powiedział Leszek Miller.

– Ta sytuacja, w której szuka się rozpaczliwie każdego głosu, to wszystko pokazuje, w jakim dramatycznym stanie jest rząd Morawieckiego. Właściwie to powinien się podać do dymisji, ale ponieważ Kaczyński nie chce, żeby podał się do dymisji, będzie trwał – analizował były premier. Przypomnijmy – Łukasz Mejza zawiesił swoją działalność polityczną. Wiceminister sportu zaprzecza informacjom, które pojawiły się w artykułach Wirtualnej Polski.

„Na ten moment Kaczyński jest zakładnikiem Zbigniewa Ziobry”

Leszek Miller został również zapytany, czyim „zakładnikiem jest Jarosław Kaczyński”. – Na ten moment Kaczyński jest zakładnikiem Zbigniewa Ziobry, dlatego że aprobuje wszystkie wyczyny Zbigniewa Ziobry, bojąc się, że może utracić kilkanaście mandatów, którymi dysponuje Ziobro. Ale jednocześnie Ziobro zabiera Polsce i Polakom miliardy euro, które powinny już do Polski napłynąć, chociażby w postaci zaliczek na Krajowy Plan Odbudowy, a te miliardy euro nie napłyną, dlatego że rząd – jakby rozumiem – terroryzowany przez Zbigniewa Ziobrę, nie wykonuje zaleceń TSUE – ocenił były premier.

