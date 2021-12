Poseł PO otrzymał list z „wyrokiem śmierci”. „Za zdradę stanu i narodu polskiego”

„Kolejna granica nienawiści została przekroczona. Właśnie dostałem do mojego biura poselskiego w Lublinie list o takiej treści. Oto efekt postępującego przyzwolenia na pogardę w naszym kraju. Zezwierzęcenie życia publicznego dzieje się na naszych oczach. Dokąd zmierzasz Polsko?” – napisał na Facebooku Michał Krawczyk. Poseł Platformy Obywatelskiej opublikował zdjęcia korespondencji, którą otrzymał.

Poseł PO Michał Krawczyk otrzymał list z „wyrokiem śmierci”

„Wyrok śmierci. Na podstawie wywiadu i dowodów przedkłada się Panu wyrok śmierci za zdradę stanu i narodu polskiego” – czytamy na pierwszej stronie wydruku. W dalszej części nadawca pisze: „Bez względu na to, jakie barwy partyjne Pan/Pani reprezentuje, jako jeden z wyborców apeluję do Was, jako osób zaufania publicznego, wybranych w demokratycznych wyborach przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, proszę mieć odwagę – podjąć właściwą decyzję i sprzeciwić się segregacji (dyskryminacji) sanitarnej”.

„Nie wyrażając sprzeciwu zgadzacie się, jako osoby zaufania publicznego, popierać ludobójstwo w Polsce! Stanowi to jawne pogwałcenie Konstytucji Rzeczypospolitej, a także zdradę stanu” – podano na zakończenie.

Michał Krawczyk poinformował dziennikarzy „Wyborczej”, że pisma o identycznej treści otrzymali także inni posłowie, nie tylko z Lubelszczyzny. O sprawie został poinformowany poselski klub Platformy Obywatelskiej. Polityk zamierza zgłosić sprawę na policję.



