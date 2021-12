Z nogą na stole i bez maseczki. Tak Janusz Korwin-Mikke brał udział w komisji zdrowia

Posiedzenie komisji zdrowia najpierw miało się odbyć o godzinie 9, ale zostało przełożone, bo rano nie mógł się pojawić na nim wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Miało rozpocząć się o godzinie 15, ale ostatecznie zostało odwołane. Przewodniczący komisji Tomasz Latos oświadczył, że nie rozpocznie obrad, dopóki z sali nie wyjdą osoby, które nie zostały na nie zaproszone oraz posłowie wykluczeni z obrad. Latos powoływał się na limity osób, prosił też o założenie maseczek. – W tych warunkach, niestety, nie będziemy pracować, ponieważ nie spełniamy żadnych norm sanitarnych – stwierdził.

Posiedzenie miało dotyczyć pierwszego czytania tzw. ustawy Hoca, czyli projektu który ma dać pracodawcom narzędzia do weryfikacji certyfikatów covidowych lub testów na koronawirusa. Dlatego na sali była pokaźna reprezentacja Konfederacji, która sprzeciwia się proponowanym rozwiązaniom i uznaje je za „segregację sanitarną”. Posłowie tego ugrupowania zapowiedzieli, że zgłoszą ponad 70 poprawek do projektu. W posiedzeniu komisji chcieli uczestniczyć wszyscy posłowie koła, mimo że większość z nich na co dzień w niej nie zasiada. Do tego żaden z nich nie miał nałożonej maseczki.

Do sieci trafiło także zdjęcie, które pokazuje, w jaki sposób udział w posiedzeniu brał Janusz Korwin-Mikke. Widać na nim posła Konfederacji, który nie ma maseczki, a nogę trzyma nonszalancko na stole. „Okazuje się, że za czasów Leppera, to jednak był Wersal” – skomentowała Katarzyna Lubnauer. Choć niektórzy przekonują, że Korwin-Mikke musiał trzymać nogę na stole „ze względów zdrowotnych”.

Obrady zostały całkiem odwołane po kilkunastu minutach. „Komisja Zdrowia dziś się nie odbędzie. Przewodniczący stwierdził, że «na sali są osoby nieuprawnione». Nie za bardzo wiadomo kogo miał na myśli. Nieudolność PiS w walce z pandemią level master… A ludzie umierają” – napisał na Twitterze poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. Z kolei Jakub Kulesza stwierdził, że odwołanie posiedzenia to „sukces Konfederacji”.

