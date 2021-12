Radna z Krakowa była molestowana w czasie oficjalnego spotkania? Wydała oświadczenie

Kilka dni temu Onet opisał kulisy spotkania przedstawicieli Rady Miasta Krakowa z członkami delegacji ze Lwowa, które odbyło się na początku grudnia. W uroczystej kolacji uczestniczył ukraiński konsul, a radę miasta reprezentował Sławomir Pietrzyk, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Obecna była również radna Alicja Szczepańska.

„Podczas spotkania wiceprzewodniczący Pietrzyk miał insynuować, że krakowska radna »płaci w naturze za usługi«. Wypowiadał się dwuznacznie na temat jej ciała. Doszło też do sytuacji, w której krakowski samorządowiec zachęcał kobietę do nierządu z lwowskim deputowanym” – relacjonuje Onet.

Oświadczenie w sprawie wydała Alicja Szczepańska. „Do tej pory unikałam publicznych wypowiedzi na temat zachowania radnego Sławomira Pietrzyka wobec mnie podczas oficjalnego spotkania z delegacją ze Lwowa. Sprawie nadałam formalny bieg i czekam na rozstrzygnięcie. Ze względu jednak na liczbę publikacji i rozgłos, postanowiłam zabrać głos. Oświadczenie to jednocześnie będzie też moim jedynym komentarzem w tej sprawie” – napisała radna, której słowa cytuje Onet.