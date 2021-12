Komisja Zdrowia. Korwin-Mikke twierdzi, że nie ma epidemii: Trzeba być szurem, by wierzyć tym ludziom

W czwartek 16 grudnia na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie tzw. ustawy Hoca, czyli projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19, który zawiera zapowiadaną od lata regulację, zgodnie z którą pracodawcy będą mogli weryfikować, czy pracownicy są zaszczepieni.

Hoc: Projekt jest bardzo lajtowy

– Projekt jest bardzo, powiedziałbym kolokwialnie, lajtowy. Nie przymusza do niczego i nikogo – mówił na obradach poseł PiS Czesław Hoc.

I właśnie tę zbytnią łagodność w dużej mierze zarzucali posłowie opozycji.

– Nie ma żadnych zębów w tej ustawie, nie da się z tymi pracownikami, którzy odmówią testowania, którzy odmówią szczepienia, którzy odmówią okazania certyfikatu ozdrowieńca, nie można z nimi nic zrobić – podkreślała posłanka Lewicy Marcelina Zawisza.

Jednocześnie posłowie deklarowali, że poprą ten projekt, bo chociaż powinien być przyjęty kilka miesięcy temu i jest zbyt zachowawczy, to idzie w dobrą stronę.

Kowin-Mikke: Na razie epidemii nie ma, ale rzeczywiście ona nam zagraża

Na obradach komisji byli także obecni posłowie Konfederacji. Jako pierwszy głos w trakcie obrad zabrał Janusz-Korwin Mikke, który twierdził, że wszyscy wiedzą o dobrodziejstwach różnych szczepionek, ale ten projekt dotyczy czegoś innego – cywilizacji.

– Czy żyjemy w kraju ludzi wolnych, którzy odpowiadają za życie swoje i swoich dzieci, czy też jesteśmy bandą niewolników, których właściciel ma prawo zaszczepić, czy może jesteśmy stadem bydląt, które właściciel ma prawo wyszczepić, czy też może jesteśmy małymi dziećmi Sejmu i Sejm jako ojciec nasz wielki ma prawo się nami zajmować. To jest różnica, czy jesteśmy wolnymi ludźmi, czy ktoś ma prawo za nas rządzić, naszym życiem i zdrowiem – mówił.

Korwin-Mikke stwierdził, że sytuacja się zmienia, jeśli mielibyśmy do czynienia z epidemią.

– Jesteśmy na progu epidemii. Jak dwukrotnie wzrosłaby ilość zakażeń, to byłaby wreszcie w Polsce epidemia. Bo epidemia jest wtedy, kiedy ilość zmarłych na epidemię przekracza ilość zmarłych na inne choroby. Wiem, że zmieniono definicję epidemii po oto, żeby móc sprzedawać produkty Pfizera i innych firm. ale taka jest normalna definicja epidemii. Na razie epidemii nie ma, ale rzeczywiście ona nam zagraża – stwierdził.

Poseł Konfederacji przekonywał, że w sprawie epidemii nie można wierzyć osobom, którzy stykali się z wielkimi firmami farmaceutycznymi. – Tymczasem podejrzewam, że wszyscy członkowie Rady Medycznej stykali się z różnymi przedstawicielami firm wielkiej farmaceutyki. Trzeba być kompletnym szurem, żeby wierzyć tym ludziom, że są bezstronni – dodał.

Kosiniak-Kamysz odpowiada: Trzeba mieć szacunek do życia

Wystąpienie Korwin-Mikkego ostro skrytykował Władysław Kosiniak-Kamysz. – Tezę lansowaną przez posłów Konfederacji, że COVID-19 to nic nadzwyczajnego, przejdźmy nad tym do porządku dziennego, trzeba obalić – mówił lider PSL. – Gdyby dzisiaj nie było szczepień, to w szpitalach nie byłyby leczone inne choroby, tylko COVID osób, którzy się duszą, w najtragiczniejszym stanie. Nie mielibyśmy tlenu w wielu szpitalach, bo teraz, przy szczepieniach jest tak trudna sytuacja, że tlen jest zapewniany przez Straż Pożarną – podkreślał.

Jego zdaniem bez szczepień każdy oddział byłby przekształcony w odział covidowy.

– Czy wam się to podoba, czy akceptujecie, że jest pandemia, czy nie, to tak by było – podkreślił. – Ja mam doświadczenia pracy na izbie przyjęć covidowej jak wolontariusz w tej pandemii. Jak ktoś to poznać, ubierać się w strój kosmity co kilka godzin, zobaczyć jak ciężko się tam pracuje, jak ciężko się oddycha, jak ciężko oddychają ci, którzy tam przyjeżdżają, to proszę bardzo, poznajcie pandemię z bliska i wtedy do niej opowiedzcie. Trzeba mieć szacunek nie tylko do swoich poglądów polityczny, nie tylko do walki o głosy wyborcze, ale przede wszystkim trzeba mieć szacunek do życia. I tego brakuje – dodał.

Będzie wysłuchanie publiczne

Koło Konfederacji złożyło wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, ale wniosek przepadł stosunkiem głosów 1:33.

Komisja zdecydowała większością 33 głosów do zera, przy jednym głosie wstrzymującym się, że w sprawie ustawy odbędzie się wysłuchanie publiczne, czyli procedura umożliwiająca dojście do głosu przedstawicielom obywateli. Wysłuchanie publiczne ma odbyć się 5 stycznia. Komisja chce, żeby w miarę możliwości, z powodów pandemicznych, wysłuchanie publiczne odbyło się zdalnie.

