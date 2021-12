Posłowie PiS kontra przedstawiciel Mniejszości Niemieckiej. „Brawo Zjednoczona Prawica, brawo Przemysław Czarnek!”

Przedstawiciel Mniejszości Niemieckiej w Sejmie poseł Ryszard Galla nie zgadza się na poprawkę do budżetu, zgodnie z którą środki finansowe przeznaczone na naukę języka niemieckiego w Polsce, zostaną przesunięte na wydatki związane z nauką języka polskiego w Niemczech. Jej autorem jest Janusz Kowalski z Solidarnej Polski.

W czasie piątkowych obrad Sejmu Galla chciał złożyć wniosek formalny o zarządzenie przerwy w obradach. – Proszę posłów Zjednoczonej Prawicy, żebyście jeszcze raz nad poprawką nr 40, dotyczącą obniżenia subwencji oświatowej o 39 mln zł. To jest bardzo zła, bardzo szkodliwa, niekonstytucyjna poprawka – przekonywał poseł.

Janusz Kowalski: Brawo Zjednoczona Prawica, brawo Przemysław Czarnek!

Galli odpowiedział z mównicy minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. – Jaki prezent rząd Republiki Federalnej Niemiec chciałby przygotować milionom Polaków w Niemczech, którzy nie mają złotówki finansowania, ani jednego euro, z rządu federalnego, do czego zobowiązał się w prawie międzynarodowym! – ripostował Czarnek. – Nie może być dalej tak, że w Polsce płacimy 236 mln zł na Mniejszość Niemiecką i język niemiecki, a w Niemczech, gdzie jest 2,2 mln Polaków nie ma ani jednego euro od rządu federalnego dla mniejszości polskiej. Dość tego! Żądamy, żeby RFN zaczęła przestrzegać zobowiązań międzynarodowych praw człowieka. Jeśli to będzie, to przywrócimy te pieniądze – grzmiał minister. Posłowie PiS zareagowali na jego przemówienie oklaskami.

Po Czarnku na mównicę wyszedł Kowalski. – Brawo Zjednoczona Prawica, brawo Przemysław Czarnek! Przywracamy symetrię w polsko-niemieckich relacjach – oświadczył. – Proszę o poparcie tej bardzo ważnej dla polskiej racji stanu poprawki – dodał.

