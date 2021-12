„Lex TVN”. Sejm odrzucił weto Senatu, są pierwsze komentarze: Wszystko zrobią, by przykryć afery

W piątek 17 grudnia Sejm niespodziewanie i w błyskawicznym tempie odrzucił weto Senatu ws.nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, czyli tzw. lex TVN. Za było 229 posłów z PiS i Kukiz'15, wstrzymało się 11 posłów Konfederacji, a było przeciw 212 posłów pozostałych klubów. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.

„Lex TVN”. Pierwsze komentarze polityków

Już po posiedzeniu sejmowej komisji na Twitterze pojawiły się pierwsze komentarze polityków ws. błyskawicznego procedowania „Lex TVN”. Po samym głosowaniu na sali obrad internet zalała cała ich fala.

„Wszystko zrobią, by przykryć ich afery i utrzymać się przy władzy. Dzisiejszy skandal na nielegalnie zwołanej Komisji Kultury ws. #lexTVN pokazuje, że bezprawie PiS wkroczyło na kolejny poziom” – napisała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z KO. „Potężny wzrost cen gazu. Znacznie wzrosną rachunki za prąd. Bezprawie z #lexTVN nie odwróci uwagi od tego, że: PiS = Drożyzna” – dodała w kolejnym wpisie.

„Zjednoczona Prawica właśnie przegłosowała #LexTVN. Jest to otwarty zamach na #WolneMedia w Polsce. Jest to atak na prywatną własność, atak na nasz sojusz z USA, atak na podstawy demokracji. Panie Prezydencie Duda, #weto to jedyna opcja w tej chwili! Historia patrzy i nie zapomni!” – napisała Małgorzata Tracz z KO.

„Głosowaliśmy przeciw #lexTVN. Teraz czas na realizację obietnicy Andrzeja Dudy i zablokowanie tej niezgodnej z demokratycznymi wartościami ustawy. Prezydencie, żądamy WETA!” – pisał przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

W podobnym tonie apeluje Michał Szczerba z KO. „Byliśmy świadkami bezprawnego procedowanie uchwały Senatu. PAD wielokrotnie deklarował sprzeciw wobec naruszenia umowy handlowej z USA. Sytuacja na Wschodzie jest bardzo poważna. Rosja - agresor zagraża integralności Ukrainy. Szybkie weto to kwestia najwyższej odpowiedzialności!” – czytamy.

Przeciwko odrzuceniu weta Senatu głosowało też koło Polska 2050. „Jak PiS nie radzi sobie z pandemią, drożyzną, a do tego były borowiec mówi, że łamali kręgosłup ludziom by skazać młodego kierowcę seicento -> czas na dymy i #lexTVN. Słów brakuje, wasz czas musi się skończyć, Polacy tego nie kupią” – napisała posłanka tego koła Paulina Hennig-Kloska.

„Toną. Postanawiają rzutem na taśmę odgrzebać zaoranie wolnych mediów. Sejmowy walec przejeżdża po TVN i wszystkich innych niezależnych stacjach, które ośmielą się pokazywać ich przekręty” – pisze Aleksandra Gajewska z KO.

Przeciw odrzuceniu weta Senatu była też LEwica. „Przeszedł LexTVN. Rządząca prawica z PiS w swojej mądrości uznała, że kosztowna wojna toczona z przez premiera Morawieckiego z UE to za mało i potrzebujemy na dokładkę otwartego konfliktu z USA A potem znowu będzie płacz, że nikt nas nie słucha, nic się nie da i w ogóle wina opozycji” – napisał Maciej Konieczny z Lewicy.

„566 nowych zgonów na COVID; Oficer BOR nakłaniany do składania fałszywych zeznań po wypadku B. Szydło; Polski żołnierz uciekł na Białoruś; Lex TVN nielegalnie przegłosowany w Sejmie; Rachunki za prąd 8% w górę. Mija kolejny dzień w państwie PiS…” – pisał Dariusz Rosati z KO.

„PiS użył Mejzy i Kukiza aby przepchnąć #lexTVN” – komentował Artur Dziambor z Konfederacji.

Sprawę tuż przed głosowaniem komentował też sam Łukasz Mejza. „Machina ataków na mnie ruszyła po głosowaniu #lexTVN, kiedy jasno opowiedziałem się po polskiej stronie Polski. Chcę, żeby to wybrzmiało: dzisiaj zagłosuję tak samo! Od razu także zapowiadam: jeśli któryś z "dziennikarzy" myśli, że uda mu się mnie złamać, to jest w dużym błędzie!” – pisał.

„Lex TVN”. Komentarze dziennikarzy

Przegłosowanie ustawy skomentowali też dziennikarze.

„W obecnej sytuacji na Wschodzie konflikt z USA to coś, czego najbardziej teraz potrzebujemy. LexTVN” – pisze Michał Szułdrzyński z „Rzeczpospolitej”.

„Lex TVN przegłosowane przez PiS, Kukizowców i Mejzę. PiS przed świętami desperacko odwraca uwagę od spraw, z którymi sobie nie radzi. Jeśli Andrzej Duda dotrzyma publicznych deklaracji, to zawetuje ustawę” – ocenił Patryk Michalski z Wirtualnej Polski.

„Klub PiS - cały. (3 nie ma na sali). 3 posłów od P. Kukiza. Plus Lukasz Mejza. Razem 229 za #LexTVN. Nikomu nie przeszkadza, że ustawa uderza w #wolnemedia. Nikomu nie przeszkadza, że ustawa uderza w relacje POL-USA. Nikomu nie przeszkadzał tryb pracy” – komentuje reporterka „Faktów” TVN Arleta Zalewska.

„Gdy rachunki idą w górę rząd uruchamia #lexTVN. Do północy odkopią jeszcze aborcję i LGBT pewnie…” – pisze Krzysztof Berenda z RMF FM.

„Podwyżki cen prądu i gazu o 24 i 54% przykrywają LexTVN, LexTVN przykrywa Omikrona, Omikron - dezertera, dezerter - wtopy w rozporządzeniu, wtopy sześćdziesionę z SOP, sześćdziesiona przykrywał Mejzę, Mejza inflację, drożyzna - brak KPO, brak KPO - brak praworządności... Piątek” – kpi z kolei Tomasz Skory, również z RMF FM.



„Tak po ludzku, to żal mi jest Andrzej Duda. Wyobrażam sobie, co mu zrobią Amerykanie, jak podpisze lex TVN. I co mu zrobi Kaczyński, jeśli nie podpisze. »Tu są naprawdę poważne sprawy, tu nie ma żartów«. Trzeba być twardy, panie doktorze” – pisał Bartosz T. Wieliński z „Gazety Wyborczej”.