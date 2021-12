„Lex TVN”. Sejm odrzucił weto Senatu, są pierwsze komentarze: Wszystko zrobią, by przykryć afery

W piątek 17 grudnia Sejm niespodziewanie i w błyskawicznym tempie odrzucił weto Senatu ws.nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, czyli tzw. lex TVN. Za było 229 posłów z PiS i Kukiz'15, wstrzymało się 11 posłów Konfederacji, a było przeciw 212 posłów pozostałych klubów. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.

„Lex TVN”. Pierwsze komentarze polityków

Już po posiedzeniu sejmowej komisji na Twitterze pojawiły się pierwsze komentarze polityków ws. błyskawicznego procedowania „Lex TVN”. Po samym głosowaniu na sali obrad internet zalała cała ich fala.

„Wszystko zrobią, by przykryć ich afery i utrzymać się przy władzy. Dzisiejszy skandal na nielegalnie zwołanej Komisji Kultury ws. #lexTVN pokazuje, że bezprawie PiS wkroczyło na kolejny poziom” – napisała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z KO. „Potężny wzrost cen gazu. Znacznie wzrosną rachunki za prąd. Bezprawie z #lexTVN nie odwróci uwagi od tego, że: PiS = Drożyzna” – dodała w kolejnym wpisie.

„Zjednoczona Prawica właśnie przegłosowała #LexTVN. Jest to otwarty zamach na #WolneMedia w Polsce. Jest to atak na prywatną własność, atak na nasz sojusz z USA, atak na podstawy demokracji. Panie Prezydencie Duda, #weto to jedyna opcja w tej chwili! Historia patrzy i nie zapomni!” – napisała Małgorzata Tracz z KO.

„Głosowaliśmy przeciw #lexTVN. Teraz czas na realizację obietnicy Andrzeja Dudy i zablokowanie tej niezgodnej z demokratycznymi wartościami ustawy. Prezydencie, żądamy WETA!” – pisał przewodniczacy PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

„PiS użył Mejzy i Kukiza aby przepchnąć #lexTVN” – komentował Artur Dziambor z Konfederacji

„Lex TVN”. Komentarze dziennikarzy

Przegłosowanie ustawy skomentowali też dziennikarze.

„W obecnej sytuacji na Wschodzie konflikt z USA to coś, czego najbardziej teraz potrzebujemy. LexTVN” – pisze Michał Szułdrzyński z Rzeczpospolitej.

„Klub PiS - cały. (3 nie ma na sali). 3 posłów od P. Kukiza. Plus Lukasz Mejza. Razem 229 za #LexTVN. Nikomu nie przeszkadza, że ustawa uderza w #wolnemedia. Nikomu nie przeszkadza, że ustawa uderza w relacje POL-USA. Nikomu nie przeszkadzał tryb pracy” – komentuje reporterka „Faktów” TVN Arleta Zalewska.

„Gdy rachunki idą w górę rząd uruchamia #lexTVN. Do północy odkopią jeszcze aborcję i LGBT pewnie…” – pisze Krzysztof Berenda z RMF FM.