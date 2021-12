TVN Grupa Discovery reaguje na głosowanie w Sejmie. „Wymierzone w największego sojusznika”

W piątek 17 grudnia Sejm niespodziewanie i w błyskawicznym tempie odrzucił weto Senatu ws.nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, czyli tzw. lex TVN. Za było 229 posłów z PiS i Kukiz'15, wstrzymało się 11 posłów Konfederacji, a było przeciw 212 posłów pozostałych klubów. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.

„Lex TVN”, Jest odpowiedź Grupy Discovery

TVN Grupa Discovery opublikowała na stronie tvn24.pl swoje oświadczenie w sprawie „Lex TVN”.

„W Sejmie doszło do bezprecedensowego zamachu na wolne media. To działanie wymierzone w największego i najważniejszego polskiego sojusznika, bo to na Stanach Zjednoczonych opiera się polskie bezpieczeństwo i duża część polskiej gospodarki” – czytamy w komunikacie. Decyzję Sejmu skomentował wcześniej też Bix Aliu, Chargé d'Affaires USA w Polsce, który napisał, że „Stany Zjednoczone są skrajnie rozczarowane” tą decyzją.

„TVN Grupa Discovery i Discovery Inc. są zdeterminowane do obrony swoich inwestycji w Polsce i użyją wszystkich środków prawnych, by misja naszych mediów w Polsce była kontynuowana” – czytamy dale w komunikacie TVN. „Ufamy, że Prezydent Andrzej Duda zawetuje lex TVN, zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zapowiedziami” – dodano.