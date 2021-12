PiS wygrało w Sejmie wszystkie bitwy. „To drogo kosztuje Kaczyńskiego. Ale wcześniejszych wyborów nie będzie”

Chaos w walce z pandemią, kakofonia oficjalnego przekazu w sprawach europejskich, wyraźnie zmęczony premier Mateusz Morawiecki – wszystko to dawało pożywkę do spekulacji, że oto obóz władzy utracił sterowności i lada moment osiądzie na mieliźnie, skąd nie wydostanie się do końca kadencji. Tymczasem podczas piątkowych głosowań w Sejmie PiS wygrało wszystkie bitwy na sali plenarnej.

W głosowaniach nad budżetem brał udział poseł Łukasz Mejza, wiceminister sportu o niepewnym statusie, który zapowiedział, że weźmie urlop od prac sejmowych, ale jak gdyby nigdy nic w piątek wykonywał obowiązki poselskie.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyłączyła mikrofon posłane Izabeli Leszczynie z PO, gdy ta domagała się wyjaśnień czy poseł Mejza, jest na urlopie czy nie. Ale nawet gdyby go nie było w Sejmie to i tak obóz rządzący dysponował podczas głosowań wystarczającą większością do uchwalenia budżetu.