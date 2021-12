„Lex TVN”. Discovery Inc. „potępia” działanie Sejmu: Polska niszczy fundamenty relacji z USA

W piątek 17 grudnia Sejm niespodziewanie i w błyskawicznym tempie odrzucił weto Senatu ws.nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, czyli tzw. lex TVN. Za było 229 posłów z PiS i Kukiz'15, wstrzymało się 11 posłów Konfederacji, a było przeciw 212 posłów pozostałych klubów. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.

Discovery „potępia” decyzję Sejmu ws. „Lex TVN”

Amerykański koncern Discovery, do którego należy polski TVN, opublikował na swojej stronie internetowej komunikat pod tytułem „Discovery Inc. potępia uchwalenie Lex-TVN przez Sejm RP”.

„ Wynik dzisiejszego niespodziewanego głosowania w polskim parlamencie powinien zaniepokoić każdego przedsiębiorcę inwestującego w Polsce oraz każdego, komu zależy na demokracji i wolności prasy. Poprzez to głosowanie Polska podważa wartości, które łączyły ją z Europą i niszczy fundamenty polsko-amerykańskich relacji ” – czytamy. „Apelujemy teraz do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o dotrzymanie słowa i zawetowanie tej ustawy” – dodano.

„Lex TVN”. Zarząd TVN wydał oświadczenie

Wcześniej oświadczenie w tej sprawie wydał zarząd TVN Grupy Discovery.

W Sejmie doszło do bezprecedensowego zamachu na wolne media. To działanie wymierzone w największego i najważniejszego polskiego sojusznika, bo to na Stanach Zjednoczonych opiera się polskie bezpieczeństwo i duża część polskiej gospodarki” – czytamy w komunikacie. Decyzję Sejmu skomentował wcześniej też Bix Aliu, Chargé d'Affaires USA w Polsce, który napisał, że „Stany Zjednoczone są skrajnie rozczarowane” tą decyzją.

„TVN Grupa Discovery i Discovery Inc. są zdeterminowane do obrony swoich inwestycji w Polsce i użyją wszystkich środków prawnych, by misja naszych mediów w Polsce była kontynuowana” – czytamy dale w komunikacie TVN. „Ufamy, że Prezydent Andrzej Duda zawetuje lex TVN, zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zapowiedziami” – dodano.