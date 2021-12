„Skandaliczne i bezprawne posiedzenie komisji”. Posłanki Lewicy złożyły zawiadomienie do prokuratury

„Posłanki Lewicy składają do prokuratury zawiadomienie na przewodniczącego komisji kultury, który dopuścił do skandalicznego i bezprawnego posiedzenia komisji, na której procedowana była ustawa lex TVN” – napisał rzecznik prasowy Klubu Parlamentarnego Lewicy Marek Kacprzak. Na Twitterze udostępnił zdjęcie dokumentu skierowanego do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście.

„Zawiadamiamy o podejrzeniu popełnienia na szkodę interesu publicznego przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień przez posła na Sejm RP Piotra Babinetza, Przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu, który przekraczając swoje uprawnienia zwołał sejmową Komisję Kultury i Środków Przekazu w celu rozpatrzenia uchwały Senatu niezgodnie z Konstytucją RP i Regulaminem Sejmu RP” – czytamy w dokumencie, pod którym podpisały się Małgorzata Prokop-Paczkowska, Paulina Matysiak oraz Joanna Scheuring-Wielgus.

twitter

„Lex TVN”. Zamieszanie na posiedzeniu komisji kultury

W piątek 17 grudnia sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu zajmowała się uchwałą Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, która jest określana jako „lex TVN”. Posłowie opozycji wskazywali, że posiedzenie zostało zwołane na ostatnią chwilę, a regulamin mówi o tym, że należy wyznaczyć termin co najmniej trzy dni przed obradami. – O 12.36 dostałam SMS-a że komisja ma być zwołana. To jest kpina z komisji i z nas wszystkich. Proszę o zamknięcie obrad – powiedziała Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy.

Marek Suski z PiS odparł, że nie widzi potrzeby odwołania obrad. – Regulamin przewiduje, ze istnieje możliwość rozpatrzenia w skróconym terminie – stwierdził. Ostatecznie komisja kultury, głosami posłów PiS, negatywnie zaopiniowała uchwałę Senatu w sprawie „lex TVN” i zarekomendowała Sejmowi odrzucenie weta. Tak się stało po godz. 14:00. Teraz nowelizacja trafi na biurko prezydenta.

Czytaj też:

„Lex TVN” jako recepta na problemy rządzących? Prof. Antoni Dudek: To są jakieś gry na dworze prezesa Kaczyńskiego