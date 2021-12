„Lex TVN”. Demonstracja przed Pałacem Prezydenckim. Donald Tusk zapowiedział udział

W piątek 17 grudnia Sejm odrzucił weto Senatu i uchwalił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która jest określana jako „lex TVN”. Za było 229 posłów, przeciw 212, a 11 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.

„Lex TVN”. List otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy

W odpowiedzi na przyjęcie przez Sejm głośnej nowelizacji Fundacja Grand Press i Komitet Obrony Demokracji wystosowały list otwarty do Andrzeja Dudy. „My, obywatelki i obywatele Polski apelujemy do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy zwanej lex TVN, z dnia 11 sierpnia 2021 roku, a przyjętej w głosowaniu Sejmu w dniu 17 grudnia 2021 roku” – czytamy.

„Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk sejmowy nr 1389) narusza nie tylko art. 54 Konstytucji RP, ale również traktaty międzynarodowe. Była ona procedowana z naruszeniem Regulaminu Sejmu, po nielegalnej reasumpcji zarządzonej przez marszałek Elżbietę Witek oraz podczas Komisji Kultury i Środków Przekazu zwołanej w nieregulaminowym czasie” – podano.

Jak czytamy dalej: „Jej celem jest zmuszenie amerykańskiego koncernu – Discovery – do sprzedaży akcji TVN i wycofania się z inwestycji na polskim rynku medialnym. Mówiąc wprost: to najpoważniejszy przypadek uderzenia w wolność słowa w Polsce po 1989 r. Partia rządząca i jej akolici chcą zamknąć niezależne media, bo zdają sobie sprawę, że ich najgroźniejszym przeciwnikiem jest prawda” – wskazano. Na zakończenie ponownie zaapelowano do prezydenta o zawetowanie ustawy i zapowiedziano, że apel zostanie ponowiony 19 grudnia o godz. 19 przed Pałacem Prezydenckim i „w całej Polsce”.

Demonstracje po przyjęciu „Lex TVN”. Donald Tusk zapowiedział udział

Swoją obecność na demonstracji w Warszawie potwierdził Donald Tusk. „Skapitulowali przed pandemią i drożyzną, ale idą na wojnę z wolnymi mediami. Będę w niedzielę o 19 na Krakowskim Przedmieściu” – napisał lider Platformy Obywatelskiej.

