Donald Tusk poprawił Monikę Olejnik. „Nie zgodzę się z pani zapowiedzią”

– Monika Olejnik, „Kropka nad i”. Witam widzów TVN24 i TVN-u. Witam w wolnych mediach, jeszcze w wolnych mediach. Powtarzam to od wielu miesięcy. Proszę państwa, dzisiaj jest czarny dzień dla polskiej demokracji. Mianowicie: Sejm przegłosował ustawę „lex TVN”. Ustawę godzącą w wolność słowa. Co się teraz wydarzy? Wszystko zależy od prezydenta – w ten sposób Monika Olejnik rozpoczęła piątkowe wydanie programu, którego gościem był przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

– Było dla mnie oczywiste, że dla PiS-u, dla prezesa Kaczyńskiego wolne media są takim samym problemem, jakim były, czy ciągle są, wolne sądy, opozycja, konstytucja i można powiedzieć, że w tych zamachach na te fundamenty demokracji, jest dość konsekwentny – powiedział lider PO.

Tusk nie zgodził się z Olejnik. „To nie jest czarny dzień polskiej demokracji. To jest czarne 6-lecie polskiej demokracji”

W dalszej części programu polityk nawiązał do wypowiedzi dziennikarki. – Pozwoli pani, że nie zgodzę się z pani zapowiedzią. To nie jest czarny dzień polskiej demokracji. To jest czarne 6-lecie polskiej demokracji – powiedział. Donald Tusk relacjonował wydarzenia z ostatnich 48 godzin. Wspomniał m.in. o nowych doniesieniach w sprawie wypadku kolumny wiozącej Beatę Szydło oraz podwyżkach prądu.

– Dzisiaj Jarosław Kaczyński po całej serii zdarzeń, które wyraźnie wskazują, że po prostu wędruje prosto na Wschód, stara się uderzyć w wolne media, równocześnie zaostrzając i tak nie najlepsze – delikatnie mówiąc – relacje ze Stanami Zjednoczonymi – analizował Donald Tusk.

Donald Tusk: To się składa w czarny obraz

Monika Olejnik przytoczyła wpis, który na Twitterze zamieścił Bix Aliu. „Stany Zjednoczone są skrajnie rozczarowane dzisiejszym przyjęciem ustawy medialnej przez Sejm RP. Oczekujemy, że Prezydent Duda będzie działać zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, aby wykorzystać swoje przywództwo do ochrony wolności słowa i działalności gospodarczej” – napisał chargé d'affaires USA w Polsce.

– Wiemy, jak reagują Amerykanie. To jest dopiero początek tej reakcji. Konsekwencje polityczne tego, że jesteśmy w tak wyraźnym sporze, Warszawa i Waszyngton, w czasie, kiedy ten spór między rządem PiS-u a UE też nabrał takich barw już bardzo krwistych, kiedy Kaczyński robi sabaty skrajnej prawicy europejskiej, ewidentnie proputinowskiej, to nie są incydenty. To się składa w czarny obraz. I tak jak wspomniałem: nie w czarny dzień, nie w czarny tydzień, tylko w czarne 6-lat polskiej demokracji i polskiej niepodległości – stwierdził na antenie TVN24 Donald Tusk.

