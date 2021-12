Minister Czarnek liczy na „szybki podpis prezydenta” pod „lex TVN”. „Jesteśmy suwerennym narodem”

„Lex TVN” trafi na biuro prezydenta i pozostaje pytanie, co z ustawą zrobi Andrzej Duda. Minister edukacji Przemysław Czarnek stwierdził w rozmowie z Onetem jednoznacznie, że najlepszym rozwiązaniem będzie „szybki podpis prezydenta”. Ocenił też, że „polski ustawodawca ma prawo do porządkowania rynku medialnego, tak samo jak czyni to na przykład ustawodawca amerykański”.