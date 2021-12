Nowa Lewica prezentuje swoje pomysły na inflację i drożyznę. „Jest firma, której inflacja się opłaca. Tą firmą jest rząd”

To pierwsza Rada Krajowa Nowej Lewicy po połączeniu dawnych SLD i Wiosny oraz wyborze władz partyjnych na szczeblach centralnym i w województwach. Teraz wybierane będą Zarząd Krajowy partii, sąd partyjny i komisja rewizyjna. Radę rozpoczęło wystąpienie Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia, współprzewodniczących Nowej Lewicy, którzy przemawiali na tle dwóch stołów zastawionych jedzeniem. Pokazali na nich ceny w 2015 i 2021 roku. – Te stoły są dla pięcioosobowej rodziny. Barszcz kosztował 14 zł, a karp 15 zł. Teraz te ceny to 21 zł za barszcz i 28 zł za karpia. Są postawione na głowie, a trzeba je postawić na nogi – ocenił Czarzasty.

- Minęło sześć lat rządów PiS. Obiecywali nam, że Polska wstanie z kolan. Po sześciu latach możemy jasno powiedzieć – jedyne, co wstało z kolan za rządów PiS, to na pewno ceny – mówił Biedroń. Za to Czarzasty „oskarżał” NBP. – Oskarżam Narodowy Bank Polski, który jest niezależny, że źle wykonuje swoją pracę i nie stosuje instrumentów, aby zwalczyć inflację – stwierdził.

Czarzasty powiedział też, że „jest firma, której inflacja się opłaca” i „tą firmą jest rząd”. – Na podwyżkach cen rząd zyskuje, bo ma większe dochody z VAT. Dzięki temu rząd ma więcej środków na te wszystkie nierealne rzeczy – zauważał Czarzasty. Wyjaśniał też, że podwyżki cen energii wynikają między innymi z tego, że rząd ani nie rozwinął fotowoltaiki i wiatraków, ani nie wybudował sieci przesyłowych.

Cztery propozycje Nowej Lewicy na walkę z drożyzną

Politycy Nowej Lewicy zaproponowali cztery pomysły na to, jak walczyć z drożyzną. Po pierwsze Nowa Lewica chce obniżyć VAT z 23 do 15 proc., dzięki czemu na każdym litrze paliwa Polacy mieliby zyskać 25 groszy. Natomiast tam, gdzie VAT wynosi 8 procent, powinien być obniżony do zera procent. Czarzasty tłumaczył, że dotyczyłoby to chociażby żywności czy książek.

Z kolei Biedroń zwracał uwagę, że ceny prądu i gazu w Polsce rosną najszybciej w Unii Europejskiej. – Jako lewica w ramach ulgi noworocznej proponujemy rekompensaty za gaz i prąd bez kryterium dochodowego – poinformował Czarzasty. – My proponujemy rekompensaty, które trafią do każdej polskiej rodziny i to jeszcze przed świętami – dodał Biedroń.

Ostatnia, czwarta propozycja dotyczy środków z Krajowego Planu Odbudowy. Czarzasty przypominał, że Polska wciąż nie dostała unijnych pieniędzy, bo rząd nie chce rozwiązać Izby Dyscyplinarnej SN. Zaznaczał, że jest projekt klubu Lewicy w tej sprawie, z którego można skorzystać. – Czy nieodwieszenie trzech sędziów jest warte 260 miliardów złotych? – pytał Czarzasty.

Czarzasty o „lex TVN”: Trzymam kciuki za TVN, bo to są w tej chwili wolne media

Włodzimierz Czarzasty odniósł się również do przegłosowanego przez Sejm „lex TVN”. – Żeby ludzie dowiedzieli się o tym, co mówimy, żeby dowiedzieli się nie z telewizji, która kłamie, żeby ludzie wiedzieli, jakie poszczególne środowiska mają postulaty, na czym polega prawda, potrzebne są wolne media – mówił. - Tylko wolne media dają gwarancję, że to, co mówimy tutaj, trafi do ludzi, że ludzie będą znali nasze poglądy i nasze programy, że będą wiedzieli, że są inne rozwiązania od tych, które codziennie oglądamy w telewizji publicznej – dodał.

Czarzasty zaznaczył, że „wolne media to jest to, o co zawsze będziemy walczyli”. - Trzymam kciuki za TVN, bo to są w tej chwili wolne media – stwierdził.

